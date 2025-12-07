ครอบครัวจัดพิธี "เฮือนตาน" อุทิศบุญกุศลให้ "นัทปง" ตามประเพณีชาวเหนือ

บรรยากาศที่บ้านของนายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ นัทปง ที่ จ.เชียงราย เมื่อเวลา 09:30 น. ครอบครัวได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเป็นไปอย่างสงบและเรียบง่าย โดยในพิธีได้มีการทำ "เฮือนตาน" บ้านจำลองตามประเพณีชาวเหนือ เพื่อถวายทานอุทิศให้ผู้ตาย เชื่อกันว่าผู้ล่วงลับจะได้มีที่อยู่อาศัยและสิ่งของเครื่องใช้ในภพภูมิใหม่
สำหรับเฮือนตานที่ทำขึ้นในครั้งนี้ระบุชื่อของนายณัฐวุฒิ ปงลังกา บ้านเลขที่ 1111 ภายในจัดวางสิ่งของจำเป็นครบครัน ทั้งรถเบนซ์จำลอง เสื้อผ้า หมอน ผ้าห่ม อาหาร ไวน์ ตุ๊กตา รูปถ่าย เงิน ไปจนถึงของใช้สำคัญและรางวัลความภาคภูมิใจของผู้ตาย โดยแต่ละชิ้นมีป้ายชื่อกำกับชัดเจน เพื่ออุทิศไปให้ผู้ล่วงลับ
จากนั้นได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ 1 รูป มาประกอบพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้ตาย โดยมีสมาชิกครอบครัว ญาติพี่น้อง และคนใกล้ชิดร่วมพิธีอย่างอบอุ่น ท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่าย เต็มไปด้วยความอาลัยและความตั้งใจในการส่งต่อบุญกุศลให้ผู้จากไป