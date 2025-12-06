ในหลวงพระราชทานถ้วยรางวัลนักกีฬาเรือใบ "ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า" ครั้งที่ 37 "พระราชินี" ทรงรับถ้วยรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

วันที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 15.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ห้องกานดา ฮอลล์ โรงแรมบียอนด์ กะตะ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรการจัดงาน ฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลเรือเอก กรวิทย์ ฉายะรถี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรการจัดงาน ฯ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ฯ และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายธอมัสอาร์เตอร์ วิทคราฟท์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขัน และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล และผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่ที่ระลึก ตามลำดับ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จออกจากห้องกานดา ฮอลล์ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร
การแข่งขันเรือใบนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน "ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า" จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2530 ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษาโดยสโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพเรือ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจังหวัดภูเก็ต
และการแข่งขันกีฬาเรือใบนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน
โดยการจัดการแข่งขัน "ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า"ครั้งที่ 37 ประจำปี 2568 ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบ ทรงพระปรีชาสามารถ และทรงประสบความสำเร็จในระดับสากล อันเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงสืบสานกีฬาเรือใบของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ