"ศุภจี" คุย ปธ.หอการค้าซาอุฯ ปูทางส่งออก–ลงทุน ดันสินค้า-บริการไทยรุกตะวันออกกลาง

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือกับ Mr. Hassan bin Moajeb Al-Huwaizi ประธานสภาหอการค้าซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน พร้อมผลักดันบทบาทภาคเอกชนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างไทย–ซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นรูปธรรม
โดยความสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจของสองประเทศพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการเดินทางเยือน การจัดแสดงสินค้า และกิจกรรมส่งเสริมการค้าเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงความสนใจร่วมกันในการขยายการค้าสินค้า และบริการ โดยไทยได้เชิญประธานสภาหอการค้าซาอุฯ เข้าร่วมงาน Thailand International Mega Fair 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–9 ธันวาคม 2568 ณ กรุงริยาด ถือเป็นมหกรรมแสดงสินค้าไทย ที่ใหญ่ที่สุดในซาอุดีอาระเบีย ครอบคลุมสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม น้ำมันกฤษณา–เครื่องหอม ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การก่อสร้าง ท่องเที่ยว และบริการต่างๆ
ทั้งนี้ ไทยยังประกาศสนับสนุนซาอุดีอาระเบียในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Riyadh World Expo 2030 พร้อมหารือแนวทางอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การส่งเสริมเกษตรและอาหารฮาลาล ตลอดจนการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพโดดเด่น
นางศุภจี กล่าวว่า โอกาสทางธุรกิจในซาอุดีอาระเบียเพิ่มสูงขึ้นจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ภายใต้วิสัยทัศน์ Saudi Vision 2030 ทำให้สินค้าไทย เช่น ผลิตภัณฑ์เกษตร อาหารฮาลาล วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงภาคบริการอย่างโรงแรม สปา การแพทย์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีโอกาสขยายตัวมากขึ้น ซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดีเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
การประชุมครั้งนี้ยังเป็นเวทีรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนซาอุฯ เกี่ยวกับการลดอุปสรรคทางการค้า การเพิ่มกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ พร้อมเชิญชวนนักลงทุนซาอุฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในไทย และซาอุดีอาระเบีย เพื่อผลักดันการส่งออกไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ภายหลังการหารือ รัฐมนตรีพาณิชย์ได้เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการไทยกว่า 20 ราย ที่นำสินค้าอาหาร สุขภาพ–ความงาม ไลฟ์สไตล์ และบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไปร่วมจัดแสดง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าซาอุฯ หลายราย โดยมีการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และมีแนวโน้มต่อยอดคำสั่งซื้อในหลายหมวดสินค้า
สำหรับสถานการณ์การค้าระหว่างไทย–ซาอุดีอาระเบีย ปี 2567 ซาอุฯ เป็นคู่ค้าอันดับที่ 19 ของไทยในตลาดโลก และอันดับที่ 2 ของตะวันออกกลาง มูลค่าการค้ารวม 7,757.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 2,856.68 ล้านดอลลาร์ และนำเข้า 4,900.36 ล้านดอลลาร์ ส่วนในช่วง 9 เดือนแรกปี 2568 การค้ารวมอยู่ที่ 5,815.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกหลักของไทยได้แก่ รถยนต์และชิ้นส่วน ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋อง และเครื่องจักร ส่วนสินค้านำเข้าหลักคือ น้ำมันดิบ ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ และก๊าซธรรมชาติ