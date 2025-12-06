ตำรวจระดมเคลียร์รถพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่เรียบร้อยแล้ว 100%

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการระดมรถยกจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 40 คัน ปฏิบัติการร่วมกับรถยกของตำรวจภูธรภาค 9 เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรใน อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ภายหลังจากประสบอุทกภัย ขณะนี้สามารถเคลียร์รถทั้งหมดได้เรียบร้อย 100% เปิดเส้นทางการจราจรได้เต็มรูปแบบแล้ว
การดำเนินการดังกล่าว สามารถยกรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อเปิดเส้นทางในเบื้องต้นตั้งแต่ช่วงหลังน้ำลด จำนวน 650 คัน โดยในจำนวนนี้มีเจ้าของรถมาเคลื่อนย้ายรถคืนไปเป็นส่วนใหญ่ แต่คงเหลืออีกจำนวนมากที่ยังคงกีดขวางการจราจร ซึ่งต่อมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการส่งรถยกจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลอีก 40 คัน มาสนับสนุนการปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2568 สามารถยกรถรวม 343 คัน แบ่งเป็น การยกรถเข้าไปเก็บรักษาในลานจอดที่จัดไว้ จำนวน 135 คัน ในจำนวนนี้คืนให้เจ้าของแล้ว 50 คัน คงเหลือ 85 คัน และการยกรถส่งถึงบ้านหรืออู่ซ่อมรถตามที่ประชาชนร้องขออีก 208 คัน
นอกจากนี้ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับรถที่ยกมาเก็บไว้เพื่อรอเจ้าของรถมาติดต่อรับคืนนั้น จะนำไปเก็บรักษาไว้ ณ ลานจอดรถตำรวจภูธรภาค 9 โดยได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยในการดูแลรถทุกคันอย่างเข้มงวด สำหรับภารกิจยกรถเพื่อเคลียร์เส้นทางการจราจรนั้นได้เสร็จสิ้นแล้ว ขบวนรถยก 40 คันของกองบัญชาการตำรวจนครบาล จะเดินทางกลับต้นสังกัดในวันนี้
ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับคืนได้ และหากต้องการให้ช่วยยกรถ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบริการให้ทุกท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยติดต่อได้ที่ สภ.หาดใหญ่ หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 091-2345651 ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568