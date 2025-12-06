ตำรวจจ่อออกหมายเรียก 4 คนในบ้าน "นัทปง" ให้ปากคำ

พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดี ตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค 1 ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.บางกรวย ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
มีรายงานว่า ทางพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี อยู่ระหว่างดำเนินการออกหมายเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในบ้านของผู้เสียชีวิตทั้ง 4 ราย คือ นายบิ๊ก นายต้น น.ส.ออ และน.ส.โอ ซึ่งร่วมโต๊ะอาหารกับผู้ตาย มาเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการนัดหมายผ่านทางโทรศัพท์มาแล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่สามารถตกลงวันและเวลาที่แน่นอนมาเข้าให้ปากคำได้
อย่างไรก็ตาม ในวันนี้เวลาประมาณ 16.30 น. พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 จะเดินทางมาประชุมเพื่อคลี่คลายการเสียชีวิตของนายณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวและผู้ประกาศข่าวช่องดัง เสียชีวิตภายในบ้านพักย่านบางกรวย จ.นนทบุรี