"พระราชินี" ทรงแข่งเรือใบรอบชิงชนะเลิศ ทรงทำให้เรือวายุมีคะแนนดีที่สุดในการแข่งขัน

วันที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 10.25 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมการแข่งขันเรือใบ นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน "ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า" ครั้งที่ 37 ประจำปี 2568 ในทีมเรือใบวายุ รุ่น ไออาร์ซี ซีโร (IRC Zero) หมายเลขใบเรือ THA72 โดยในวันนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยทรงทำหน้าเป็นเนวิเกเตอร์ หรือนักกลยุทธ์ของเรือ ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการบินจึงทรงทำให้สามารถคำนวณทิศทางลมอันแปรเปลี่ยนในทะเลได้อย่างแม่นยำ เพราะหัวใจสำคัญของการแข่งขันกีฬาเรือใบ คือ ต้องใช้ลม เพื่อดันใบเรือให้แล่นไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
ด้วยพระปรีชาสามารถ และพระวิริยะอุตสาหะ อีกทั้งยังทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจของสมาชิกบนเรือทุกคน จึงทำให้เรือวายุเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 ทั้ง 3 เรซ จาก 8 เรซ ของการแข่งขัน และทรงทำให้คะแนนรวมดีที่สุด
ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน "ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า" ครั้งที่ 37 ประจำปี 2568 นับเป็นเกียรติประวัติอันสำคัญยิ่ง เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธาน ที่ทรงสืบสานกีฬาเรือใบของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่งกีฬาเรือใบถือเป็นกีฬาระดับสากล ที่ทรงส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจแก่นักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเยาวชนให้ได้ฝึกฝนทักษะ และพัฒนาต่อยอดการเล่นเรือใบสู่การแข่งขันในระดับสากลที่จะทำให้กีฬาเรือใบมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
โดยในปีมีนักแข่งขันเรือใบจากทั่วทุกมุมโลก และเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยเรือใหญ่ เรือเล็ก และเรือคนพิการ จำนวนรวม 120 ลำ และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนกว่า 365 คน จากประเทศต่าง ๆ อาทิ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สวีเดน เบลเยียม จีน เยอรมนี สิงคโปร์ มาเลเซีย ฝรั่งเศส เป็นต้น
เมื่อจบการแข่งขัน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับเรือพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังชายหาดกะตะ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับรอ ณ ที่นั้น
ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะนักกีฬาเรือใบ THA72 และคณะทำงานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า