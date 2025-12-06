ผบ.ทสส.รับทราบรายงานกระสุนรบฝั่งเมียนมาตกชายแดนไทย

พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในสัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระสุนจากการสู้รบระหว่างประเทศเมียนมา และชนกลุ่มน้อยตกในประเทศไทย ว่า การได้รับรายงานเบื้องต้น เป็นการสู้รบระหว่างรัฐบาลกลางเมียนมากับชนกลุ่มน้อย ซึ่งการปฏิบัติการทางทหารมีการยิงและเกิดความคลาดเคลื่อนของวิถีกระสุน ล่าสุดทราบว่าข้ามมายังประเทศไทย
โดยกองกำลังเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวร ได้ปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังในการยิงเตือนและประสานงานในพื้นที่ ใช้กลไก TBC ประสานงานกับหน่วยราชการในเมียนมา รวมไปถึงกองกำลังของชนกลุ่มน้อย เพื่อแจ้งเตือนว่า อย่าให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากกองทัพแจ้งเตือนไปในลักษณะนี้แล้ว หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำจะใช้มาตรการกฎการใช้กำลัง
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระบุอีกว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต พร้อมเตรียมการในการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง