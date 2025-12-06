รัฐบาลปลื้ม! แหล่งท่องเที่ยวไทยติด "Top 100 Green Destinations"

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลายแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ "Top 100 Green Destinations Stories" ประจำปี 2025 ซึ่งเป็นเวทีระดับนานาชาติที่ยกย่องเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ชุมชนท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตของประชาชน สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการท่องเที่ยวสีเขียวในภูมิภาค
สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับ อาทิ
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา (กระบี่) จากโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศทะเล "Return Home to Hermit Crabs" ที่ลดขยะชายฝั่งและฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
- อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (เชียงใหม่) ซึ่งผสมผสานพื้นที่สีเขียวกับการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
- อุทยานแห่งชาติกุยบุรี (ประจวบฯ) และ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง (ตราด) ตัวอย่างพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการรักษาระบบนิเวศควบคู่กับการรองรับนักท่องเที่ยว
ชุมชนเมืองรองสำคัญ เช่น เชียงคาน (เลย) เขตเมืองเก่าน่าน เมืองเก่าอุทัยธานี และ ชุมชนท่าชัย สุโขทัย ซึ่งโดดเด่นด้านการรักษามรดกวัฒนธรรม วิถีชีวิต และการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การได้รับคัดเลือกในเวทีนี้ไม่ได้สะท้อนเพียงความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น แต่เป็นการยืนยันถึงความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่นในการรักษาธรรมชาติ จัดการขยะอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และผลักดันนโยบายท่องเที่ยวยั่งยืนตามแนวทางของรัฐบาล
ทั้งนี้ รัฐบาลมุ่งมั่นยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่ "Sustainable Tourism" ผ่านมาตรการต่าง ๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย มาตรฐานบริการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวไทยอยู่ในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เลือกเที่ยวพื้นที่ที่ได้รับรองมาตรฐาน สนับสนุนธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร และโฮมสเตย์ของชุมชน รวมถึงร่วมกันดูแลความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ และเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมย้ำว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การท่องเที่ยวยุคใหม่ ที่ไม่ใช่เพียงสวยงาม แต่ยั่งยืนและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน