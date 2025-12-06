xs
นายกฯ ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาน้ำท่วมใต้ ย้ำเดินหน้าฟื้นฟู

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอนุทิน​ ชาญวีรกุล​ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย​ พร้อมด้วย​นายพิพัฒน์​ รั​ช​กิจ​ประการ​ รองนายก​รัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​คมนาคม​ นายบวรศ​ักดิ์​ อุวรรณโณ​ รองนายก​รัฐมนตรี​ฝ่าย​กฎหมาย​ และคณะ​ ประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชนถึงแผนการฟื้นฟูหาดใหญ่ ณ​ ศูนย์​ ปภ.​เขต 12

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า​ วันนี้ทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้คือผู้ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาในเรื่องสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่​ จังหวัดสงขลา ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เสียสละต่อสู้กับภัยพิบัติเหล่านี้เพื่อประชาชน ยังมีความอดทนให้สถานการณ์พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ ตามที่ได้มีการประกาศให้พื้นที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และได้มีการยกระดับการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีความจำเป็นที่จะต้องบูรณาการความร่วมมือทั้งหมด​

ซึ่งขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและลดความรุนแรง อยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุมได้​ทั้งหมดแล้ว ตนจึงได้ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา​ และได้มีคำสั่งลดระดับการปฏิบัติการสาธารณภัย จากระดับ 4 เหลือระดับ 3 ตนต้องขอบคุณทุกความร่วมมือ ทุกฝ่าย ตนยืนยันว่า ตั้งแต่เข้ามาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี มีความมั่นใจและรู้สึกได้เลยว่าความร่วมมือของทุกหน่วยงานเป็นไปด้วยความพร้อมอย่างยิ่ง เพื่อเป้าหมายเดียวกัน ในการขจัดภัยความทุกข์ของประชาชน

ขณะเดียวกัน นายก​รัฐมนตรี​ ขอบคุณผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ทำหน้าที่บัญชาการสถานการณ์​ฉุกเฉิน​ และได้ร่วมการบริหารสถานการณ์ทั้งหมดได้เป็นอย่างดี พร้อมกับขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด​ นายก อบจ.​ นายกเทศบาล อธิบดีของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่ลงมาบัญชาการอยู่ในพื้นที่ และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเรามีความร่วมมือ​ และสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ไปได้

อย่างไรก็ดี​ ตอนนี้เป็นการเข้าสู่โหมดของการฟื้นฟู ที่จะต้องให้ความใส่ใจเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของการฟื้นฟู เท่าที่ได้ติดตามสถานการณ์มาได้ดำเนินการไปมากพอสมควรแล้ว​ ทั้งน้ำประปาและไฟฟ้าเข้าถึงทั้งหมดแล้ว แต่ก็มีเรื่องของการซ่อมแซมระบบต่างๆ อยู่เล็กน้อย

นายกรัฐมนตรี​ ย้ำว่า เรื่องของการบริหารจัดอาหารของประชาชน​ ถ้าเขายังต้องการความช่วยเหลืออยู่​ ขอให้ดูแลไปอีกสักระยะหนึ่ง อย่าให้มีปัญหาเรื่องอาหารการกิน

ส่วนเรื่องขยะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันขนย้ายเพื่อไปทำลาย อย่างไรก็ยังเก็บไม่ทัน ต่อให้เรามีการระดมทรัพยากรมาก เนื่องจากเป็นขยะที่อยู่ในบ้าน และช่วงที่ประชาชนกลับเข้าไปในบ้าน​ ไปทำความสะอาดบ้านเรือนก็นำขยะออกมากองด้านหน้าอีก​ แต่ก็ไม่เป็นไร ขอทีมงานอย่าท้อถอย ตนเชื่อว่าในการดำเนินขยะจะลดน้อยลงตามลำดับ จึงขอให้ใช้เวลาในช่วงหนึ่งสัปดาห์นี้ พยายามกำจัดขยะที่มีจำนวนมากโดยเฉพาะเร่งเก็บในช่วงกลางคืน

สำหรับการบริการด้านสาธารณสุข ได้สร้างความมั่นใจว่าจะมีการดูแลเรื่องสุขอนามัย​ ประชาชนจะต้อง​ไม่ขาดยา​ และบุคลากรทางการแพทย์​ ตลอดจนวางแผนเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดที่มาจากน้ำ และโรคติดเชื้อที่อาจจะมาจากการหมักหมมสะสมของขยะเหล่านี้อยู่​ ส่วนเรื่องของการดูแลเยียวยาค่าปลงศพผู้เสียชีวิตทางกระทรวงสาธารณสุข​ ได้มีแนวทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เร่งดำเนินการชันสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์ และเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต

พร้อมให้ดูแลสุขภาพจิตประชาชน เพราะว่าในสถานการณ์เช่นนี้ ทำให้ประชาชนเกิดภาวะซึมเศร้า ขอให้ทางกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา​ ได้ดูแลใกล้ชิด

ขณะที่การเคลียร์เส้นทางการจราจร ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลังเร่งเคลียร์พื้นผิวการจราจรให้กับประชาชนมากที่สุด​ ถนนหลวงเส้นหลัก ขณะนี้ได้เคลียร์รถออกจากพื้นที่ไปได้จำนวนมากแล้ว แต่ส่วนที่ยังหาเจ้าของไม่เจอ ขอให้ดำเนินการนำไปเก็บในพื้นที่ปลอดภัย

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือลงทะเบียนสำรวจ ประชากรรายครัวเรือน ดูความเสียหายของบ้านเรือน เรามีเงินจำนวนมากช่วยเหลือลงมา ซึ่งทางจังหวัดสงขลา ได้ทำการจ่ายค่าเยียวยาให้กับประชาชนไปจำนวนมากพอสมควร ถ้าเราสามารถเร่งพิสูจน์เรื่องของการสำรวจได้ ก็จะสามารถเร่งจ่ายเงินเยียวยาได้และจากนี้ไปก็จะต้องดูในเรื่องของ การสำรวจความเสียหายของบ้านเรือน ซึ่งตนเน้นย้ำว่า​ บ้านเรือนไม่ใช่ทรัพย์สิน เนื่องจากเราจะมีค่าซ่อมแซมบ้านตามกฎหมายที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ ไม่ใช่การเหมาจ่ายรายหัว​ แต่เป็นการสำรวจความเสียหายของแต่ละบ้านเรือน ซึ่งได้รับทราบว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง ได้นำผู้ที่ทำงานมาสำรวจความเสียหายบ้านเมือง ค่าซ่อมแซมบ้านเรือนเคหะสถานให้กับประชาชนโดยเร็ว

นายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า​ จากนี้เป็นต้นไปจะมีการตั้งกองบัญชาการและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้า โดยใช้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 จังหวัดสงขลา​ ตนในฐานะที่ต้องเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ตามกฎหมาย ขณะนี้ลดจากระดับ 4 มาเป็นระดับ 3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์​ ตนได้มอบหมายให้นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ และขอให้นายภาสกร​ บุญรักษ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับควบคุมพื้นที่หรือ Area Commander ขอให้ทุกหน่วยงานได้คงความร่วมมือต่อไปและทำงานอย่างเต็มกำลังในการฟื้นฟูสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม การประกาศระดับสถานการร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นระดับ 4 หรือระดับ 3 เป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีความรุนแรงของสภาพการณ์หลายอย่าง ซึ่งในการทำงานตนเชื่อว่าคงไม่มีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลง