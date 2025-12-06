นายกฯ ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาน้ำท่วมใต้ ย้ำเดินหน้าฟื้นฟู

นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย และคณะ ประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชนถึงแผนการฟื้นฟูหาดใหญ่ ณ ศูนย์ ปภ.เขต 12
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้คือผู้ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาในเรื่องสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เสียสละต่อสู้กับภัยพิบัติเหล่านี้เพื่อประชาชน ยังมีความอดทนให้สถานการณ์พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ ตามที่ได้มีการประกาศให้พื้นที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และได้มีการยกระดับการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีความจำเป็นที่จะต้องบูรณาการความร่วมมือทั้งหมด
ซึ่งขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและลดความรุนแรง อยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดแล้ว ตนจึงได้ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และได้มีคำสั่งลดระดับการปฏิบัติการสาธารณภัย จากระดับ 4 เหลือระดับ 3 ตนต้องขอบคุณทุกความร่วมมือ ทุกฝ่าย ตนยืนยันว่า ตั้งแต่เข้ามาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี มีความมั่นใจและรู้สึกได้เลยว่าความร่วมมือของทุกหน่วยงานเป็นไปด้วยความพร้อมอย่างยิ่ง เพื่อเป้าหมายเดียวกัน ในการขจัดภัยความทุกข์ของประชาชน
ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ขอบคุณผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ทำหน้าที่บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉิน และได้ร่วมการบริหารสถานการณ์ทั้งหมดได้เป็นอย่างดี พร้อมกับขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด นายก อบจ. นายกเทศบาล อธิบดีของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่ลงมาบัญชาการอยู่ในพื้นที่ และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเรามีความร่วมมือ และสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ไปได้
อย่างไรก็ดี ตอนนี้เป็นการเข้าสู่โหมดของการฟื้นฟู ที่จะต้องให้ความใส่ใจเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของการฟื้นฟู เท่าที่ได้ติดตามสถานการณ์มาได้ดำเนินการไปมากพอสมควรแล้ว ทั้งน้ำประปาและไฟฟ้าเข้าถึงทั้งหมดแล้ว แต่ก็มีเรื่องของการซ่อมแซมระบบต่างๆ อยู่เล็กน้อย
นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า เรื่องของการบริหารจัดอาหารของประชาชน ถ้าเขายังต้องการความช่วยเหลืออยู่ ขอให้ดูแลไปอีกสักระยะหนึ่ง อย่าให้มีปัญหาเรื่องอาหารการกิน
ส่วนเรื่องขยะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันขนย้ายเพื่อไปทำลาย อย่างไรก็ยังเก็บไม่ทัน ต่อให้เรามีการระดมทรัพยากรมาก เนื่องจากเป็นขยะที่อยู่ในบ้าน และช่วงที่ประชาชนกลับเข้าไปในบ้าน ไปทำความสะอาดบ้านเรือนก็นำขยะออกมากองด้านหน้าอีก แต่ก็ไม่เป็นไร ขอทีมงานอย่าท้อถอย ตนเชื่อว่าในการดำเนินขยะจะลดน้อยลงตามลำดับ จึงขอให้ใช้เวลาในช่วงหนึ่งสัปดาห์นี้ พยายามกำจัดขยะที่มีจำนวนมากโดยเฉพาะเร่งเก็บในช่วงกลางคืน
สำหรับการบริการด้านสาธารณสุข ได้สร้างความมั่นใจว่าจะมีการดูแลเรื่องสุขอนามัย ประชาชนจะต้องไม่ขาดยา และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนวางแผนเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดที่มาจากน้ำ และโรคติดเชื้อที่อาจจะมาจากการหมักหมมสะสมของขยะเหล่านี้อยู่ ส่วนเรื่องของการดูแลเยียวยาค่าปลงศพผู้เสียชีวิตทางกระทรวงสาธารณสุข ได้มีแนวทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เร่งดำเนินการชันสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์ และเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต
พร้อมให้ดูแลสุขภาพจิตประชาชน เพราะว่าในสถานการณ์เช่นนี้ ทำให้ประชาชนเกิดภาวะซึมเศร้า ขอให้ทางกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ดูแลใกล้ชิด
ขณะที่การเคลียร์เส้นทางการจราจร ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลังเร่งเคลียร์พื้นผิวการจราจรให้กับประชาชนมากที่สุด ถนนหลวงเส้นหลัก ขณะนี้ได้เคลียร์รถออกจากพื้นที่ไปได้จำนวนมากแล้ว แต่ส่วนที่ยังหาเจ้าของไม่เจอ ขอให้ดำเนินการนำไปเก็บในพื้นที่ปลอดภัย
นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือลงทะเบียนสำรวจ ประชากรรายครัวเรือน ดูความเสียหายของบ้านเรือน เรามีเงินจำนวนมากช่วยเหลือลงมา ซึ่งทางจังหวัดสงขลา ได้ทำการจ่ายค่าเยียวยาให้กับประชาชนไปจำนวนมากพอสมควร ถ้าเราสามารถเร่งพิสูจน์เรื่องของการสำรวจได้ ก็จะสามารถเร่งจ่ายเงินเยียวยาได้และจากนี้ไปก็จะต้องดูในเรื่องของ การสำรวจความเสียหายของบ้านเรือน ซึ่งตนเน้นย้ำว่า บ้านเรือนไม่ใช่ทรัพย์สิน เนื่องจากเราจะมีค่าซ่อมแซมบ้านตามกฎหมายที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ ไม่ใช่การเหมาจ่ายรายหัว แต่เป็นการสำรวจความเสียหายของแต่ละบ้านเรือน ซึ่งได้รับทราบว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง ได้นำผู้ที่ทำงานมาสำรวจความเสียหายบ้านเมือง ค่าซ่อมแซมบ้านเรือนเคหะสถานให้กับประชาชนโดยเร็ว
นายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากนี้เป็นต้นไปจะมีการตั้งกองบัญชาการและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้า โดยใช้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 จังหวัดสงขลา ตนในฐานะที่ต้องเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ตามกฎหมาย ขณะนี้ลดจากระดับ 4 มาเป็นระดับ 3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ ตนได้มอบหมายให้นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ และขอให้นายภาสกร บุญรักษ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับควบคุมพื้นที่หรือ Area Commander ขอให้ทุกหน่วยงานได้คงความร่วมมือต่อไปและทำงานอย่างเต็มกำลังในการฟื้นฟูสถานการณ์
อย่างไรก็ตาม การประกาศระดับสถานการร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นระดับ 4 หรือระดับ 3 เป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีความรุนแรงของสภาพการณ์หลายอย่าง ซึ่งในการทำงานตนเชื่อว่าคงไม่มีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลง