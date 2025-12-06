ในหลวง เสด็จฯไปส่ง "พระราชินี" เข้าร่วมการแข่งขันเรือใบนานาชาติ ครั้งที่ 37

วันที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 08.22 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน "ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า" ครั้งที่ 37 ประจำปี 2568 ณ โรงแรมบียอนด์ กะตะ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายประมุขพิสิฐ และนางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการบริหาร เครือกะตะกรุ๊ป รีสอร์ท คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ และนักกีฬา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้น เสด็จไปยังห้องบรรยาย ทรงรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลการแข่งขันเรือใบ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณชายหาดกะตะ หน้าโรงแรมบียอนด์ กะตะ เพื่อประทับเรือพระที่นั่งไปส่งเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังเรือใบหมายเลขใบเรือ THA72 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน "ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า" ครั้งที่ 37 ประจำปี 2568
เมื่อสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับเรือใบ THA72 เรียบร้อยแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมบียอนด์ กะตะ ที่ประทับ