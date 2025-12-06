'ดีอี' เตือน! อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม "ยาเสพติดลอยมากับน้ำท่วม"

นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) มอบหมายให้นางสาวสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงดีอี กล่าวรายงานถึงผลการมอนิเตอร์ และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (AFNC) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคม ที่ต้องการให้มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชน โดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ข่าวปลอม และข้อมูลบิดเบือน
นางสาวสุชาดา ระบุว่า ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2568 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 1,050,113 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 985 ข้อความ สำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening จำนวน 961 ข้อความ ตามมาด้วยการแจ้งเบาะแสผ่าน Line Official จำนวน 24 ข้อความ ความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 235 เรื่อง และจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว 102 เรื่อง
กระทรวงดีอี ได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 : นโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ ความสงบเรียบร้อยของสังคม ขัดศีลธรรมอันดี และความมั่นคงภายในประเทศ จำนวน 155 เรื่อง
กลุ่มที่ 2 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายจำนวน 11 เรื่อง
กลุ่มที่ 3 : ภัยพิบัติ จำนวน 22 เรื่อง
กลุ่มที่ 4 : เศรษฐกิจ จำนวน 5 เรื่อง
กลุ่มที่ 5 : กลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ จำนวน 42 เรื่อง
นางสาวสุชาดา กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจในลำดับต้นๆ ในสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่เป็นข่าวเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ความมั่นคงระหว่างประเทศ การให้บริการของหน่วยงานรัฐ และเรื่องภัยพิบัติ ซึ่งทั้งหมดมีผลกระทบต่อสังคมส่วนใหญ่ อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด สับสน ตื่นตระหนก และวิตกกังวลได้ รวมทั้งอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สิน หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล โดยข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่
อันดับที่ 1 : เรื่อง พบยาเสพติดลอยมากับน้ำท่วม
อันดับที่ 2 : เรื่อง กัมพูชายึดผาอินทรีย์ สายตรี 6 บ้านกรวด ห้ามชาวบ้านกรีดยาง
อันดับที่ 3 : เรื่อง การรถไฟฯ จัดขบวนรถพิเศษ ส่งเรือสนับสนุนภารกิจกู้ภัย วิ่งตรงจาก จ.เชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.หาดใหญ่
อันดับที่ 4 : เรื่อง เขต 8 เป็นฐานบัญชาการใหญ่ทั้งเว็บการพนัน ยาเสพติด และเป็นที่เก็บอาวุธปืน
อันดับที่ 5 : เรื่อง ทานน้ำมันมะกอกติดต่อกัน 30 วัน รักษาโรคสะเก็ดเงินได้
อันดับที่ 6 : เรื่อง ทาปิโตรเลียมเจลลี่หนา ๆ บนใบหน้า ช่วยลดริ้วรอยแก่ก่อนวัย
อันดับที่ 7 : เรื่อง แอฟริกาสั่งซื้อข้าวไทยเพิ่ม 300,000 ตัน
อันดับที่ 8 : เรื่อง ทีมภายในแชร์รหัสหุ้นธนาคารกรุงไทย เปิดให้เข้าร่วมกลุ่มเพื่อรับรหัสหุ้นฟรี
อันดับที่ 9 : เรื่อง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเพจ Citizen Assistance Center รับแจ้งปัญหาอาชญากรรมออนไลน์
อันดับที่ 10 : เรื่อง ปตท. เปิดให้ลงทุนหุ้น OR รับประกันผลตอบแทน ที่เพจ Cafe Amazon all over Thailand
สำหรับอันดับ 1 เรื่อง "พบยาเสพติดลอยมากับน้ำท่วม" กระทรวงดีอี ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม พบว่าเป็นข่าวปลอม โดยจากการตรวจสอบพบว่า คลิปข้างต้นนั้นเป็นคลิปของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่า เป็นผู้จัดทำคลิปเพื่อสร้างคอนเทนต์หวังยอดผู้ชม โดยเม็ดที่เห็นในคลิปเป็นอาหารนกเอี้ยง ไม่ใช่ยาเสพติดแต่อย่างใด
สำหรับเหตุการณ์นี้ถือเป็นตัวอย่างของข้อมูลที่คลาดเคลื่อนบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจสร้างความสับสนและทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลโดยไม่จำเป็น จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ และหากพบเบาะแสยาเสพติด หรือข้อมูลต้องสงสัย สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะที่ข่าวปลอมอันดับ 2 เรื่อง "กัมพูชายึดผาอินทรีย์ สายตรี 6 บ้านกรวด ห้ามชาวบ้านกรีดยาง" กระทรวงดีอี ได้ประสานงานร่วมกับกองทัพบก กระทรวงกลาโหม ตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้วว่า ภายหลังหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ได้แก่ ตชด.216 และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าไม่มีทหารกัมพูชาเข้ามา ไม่มีฐานที่มั่นใหม่ และไม่มีการปรับพื้นที่ หรือการก่อสร้างเส้นทางใดๆ ภายในเขตแดนไทย สภาพพื้นที่ยังเป็นป่ารกทึบและไม่มีหลักฐานบ่งชี้ถึงการล่วงละเมิดอธิปไตย เจ้าหน้าที่ยังคงลาดตระเวนต่อเนื่องเพื่อยืนยันสถานการณ์ให้มีความชัดเจน
และพร้อมดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยการติดตามข่าวจากแหล่งทางการเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกจากข่าวลือที่ไม่มีมูล จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานทางการเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ดีอี มีความห่วงใยประชาชน เรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ โซเชียล ซึ่งหากขาดความรู้เท่าทัน และส่งต่อข้อมูลข่าวปลอม ทำให้เกิดการหลงเชื่อ สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เกิดความวิตกกังวล หรืออาจสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือข้อมูลส่วนบุคคล และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัด
หากประชาชน พบข่าวน่าสงสัย ข้อมูลบิดเบือน สามารถแจ้งเบาะแส และตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่ โทรสายด่วน 1111 ต่อ 87 (24 ชม.) หรือที่
- เว็บไซต์ www.antifakenewscenter.com
- Line ID: @antifakenewscenter
- Facebook : Anti-Fake News Center Thailand
- X : @AFNCThailand
- TikTok : @antifakenewscenter
- IG : afnc_thailand
นางสาวสุชาดา ระบุว่า ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2568 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 1,050,113 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 985 ข้อความ สำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening จำนวน 961 ข้อความ ตามมาด้วยการแจ้งเบาะแสผ่าน Line Official จำนวน 24 ข้อความ ความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 235 เรื่อง และจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว 102 เรื่อง
กระทรวงดีอี ได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 : นโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ ความสงบเรียบร้อยของสังคม ขัดศีลธรรมอันดี และความมั่นคงภายในประเทศ จำนวน 155 เรื่อง
กลุ่มที่ 2 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายจำนวน 11 เรื่อง
กลุ่มที่ 3 : ภัยพิบัติ จำนวน 22 เรื่อง
กลุ่มที่ 4 : เศรษฐกิจ จำนวน 5 เรื่อง
กลุ่มที่ 5 : กลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ จำนวน 42 เรื่อง
นางสาวสุชาดา กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจในลำดับต้นๆ ในสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่เป็นข่าวเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ความมั่นคงระหว่างประเทศ การให้บริการของหน่วยงานรัฐ และเรื่องภัยพิบัติ ซึ่งทั้งหมดมีผลกระทบต่อสังคมส่วนใหญ่ อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด สับสน ตื่นตระหนก และวิตกกังวลได้ รวมทั้งอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สิน หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล โดยข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่
อันดับที่ 1 : เรื่อง พบยาเสพติดลอยมากับน้ำท่วม
อันดับที่ 2 : เรื่อง กัมพูชายึดผาอินทรีย์ สายตรี 6 บ้านกรวด ห้ามชาวบ้านกรีดยาง
อันดับที่ 3 : เรื่อง การรถไฟฯ จัดขบวนรถพิเศษ ส่งเรือสนับสนุนภารกิจกู้ภัย วิ่งตรงจาก จ.เชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.หาดใหญ่
อันดับที่ 4 : เรื่อง เขต 8 เป็นฐานบัญชาการใหญ่ทั้งเว็บการพนัน ยาเสพติด และเป็นที่เก็บอาวุธปืน
อันดับที่ 5 : เรื่อง ทานน้ำมันมะกอกติดต่อกัน 30 วัน รักษาโรคสะเก็ดเงินได้
อันดับที่ 6 : เรื่อง ทาปิโตรเลียมเจลลี่หนา ๆ บนใบหน้า ช่วยลดริ้วรอยแก่ก่อนวัย
อันดับที่ 7 : เรื่อง แอฟริกาสั่งซื้อข้าวไทยเพิ่ม 300,000 ตัน
อันดับที่ 8 : เรื่อง ทีมภายในแชร์รหัสหุ้นธนาคารกรุงไทย เปิดให้เข้าร่วมกลุ่มเพื่อรับรหัสหุ้นฟรี
อันดับที่ 9 : เรื่อง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเพจ Citizen Assistance Center รับแจ้งปัญหาอาชญากรรมออนไลน์
อันดับที่ 10 : เรื่อง ปตท. เปิดให้ลงทุนหุ้น OR รับประกันผลตอบแทน ที่เพจ Cafe Amazon all over Thailand
สำหรับอันดับ 1 เรื่อง "พบยาเสพติดลอยมากับน้ำท่วม" กระทรวงดีอี ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม พบว่าเป็นข่าวปลอม โดยจากการตรวจสอบพบว่า คลิปข้างต้นนั้นเป็นคลิปของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่า เป็นผู้จัดทำคลิปเพื่อสร้างคอนเทนต์หวังยอดผู้ชม โดยเม็ดที่เห็นในคลิปเป็นอาหารนกเอี้ยง ไม่ใช่ยาเสพติดแต่อย่างใด
สำหรับเหตุการณ์นี้ถือเป็นตัวอย่างของข้อมูลที่คลาดเคลื่อนบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจสร้างความสับสนและทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลโดยไม่จำเป็น จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ และหากพบเบาะแสยาเสพติด หรือข้อมูลต้องสงสัย สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะที่ข่าวปลอมอันดับ 2 เรื่อง "กัมพูชายึดผาอินทรีย์ สายตรี 6 บ้านกรวด ห้ามชาวบ้านกรีดยาง" กระทรวงดีอี ได้ประสานงานร่วมกับกองทัพบก กระทรวงกลาโหม ตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้วว่า ภายหลังหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ได้แก่ ตชด.216 และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าไม่มีทหารกัมพูชาเข้ามา ไม่มีฐานที่มั่นใหม่ และไม่มีการปรับพื้นที่ หรือการก่อสร้างเส้นทางใดๆ ภายในเขตแดนไทย สภาพพื้นที่ยังเป็นป่ารกทึบและไม่มีหลักฐานบ่งชี้ถึงการล่วงละเมิดอธิปไตย เจ้าหน้าที่ยังคงลาดตระเวนต่อเนื่องเพื่อยืนยันสถานการณ์ให้มีความชัดเจน
และพร้อมดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยการติดตามข่าวจากแหล่งทางการเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกจากข่าวลือที่ไม่มีมูล จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานทางการเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ดีอี มีความห่วงใยประชาชน เรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ โซเชียล ซึ่งหากขาดความรู้เท่าทัน และส่งต่อข้อมูลข่าวปลอม ทำให้เกิดการหลงเชื่อ สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เกิดความวิตกกังวล หรืออาจสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือข้อมูลส่วนบุคคล และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัด
หากประชาชน พบข่าวน่าสงสัย ข้อมูลบิดเบือน สามารถแจ้งเบาะแส และตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่ โทรสายด่วน 1111 ต่อ 87 (24 ชม.) หรือที่
- เว็บไซต์ www.antifakenewscenter.com
- Line ID: @antifakenewscenter
- Facebook : Anti-Fake News Center Thailand
- X : @AFNCThailand
- TikTok : @antifakenewscenter
- IG : afnc_thailand