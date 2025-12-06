มอเตอร์เอ็กซ์โปคึกคัก! 7 วัน ยอดจองพุ่ง 27,000 คัน โต 30-45%

นายชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ รองประธานจัดงาน มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 42 หรือ งานมอเตอร์เอ็กซ์โป (Motor Expo 2025) และในฐานะรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สื่อสากล จำกัด เปิดเผยถึงสถานการณ์โดยรวมของการจัดงานใน 7 วันแรก (30 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม) ว่า ได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจเข้าชมงานอย่างล้นหลาม มียอดจองรถยนต์สะสม จากการแจ้งของบริษัท โดยเป็นการคำนวณจากรายการซื้อรถชิงรถ
ตัวเลขล่าสุดมียอดจองรถยนต์ไปแล้วกว่า 27,000 คัน โต 30-45% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยสัดส่วนรถยนต์ที่ได้รับความสนใจจากลูกค้า กว่า 52% เป็นรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ตามด้วยรถยนต์เครื่องยนต์ไฮบริด (xEV) 24.9%, รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) 19% และรถยนต์ปลั๊ก-อิน ไฮบริด (PHEV) 4.1%