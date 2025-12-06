รบ.ชวนภาคธุรกิจใช้สิทธิจัดประชุม-สัมมนา "เมืองรอง" ลดภาษี 2 เท่า

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้ามาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจจัดประชุม อบรม และสัมมนาใน "จังหวัดเมืองรอง" เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และสนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และบริการในพื้นที่
ภายใต้มาตรการดังกล่าว นิติบุคคลที่จัดกิจกรรมในจังหวัดเมืองรอง ได้สิทธิหักรายจ่าย 2 เท่า ส่วนจังหวัดอื่น ได้สิทธิหักรายจ่าย 1.5 เท่า ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายภาษีเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยใช้กลไกภาษีช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว กระจายรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนองค์กรและภาคธุรกิจทั่วประเทศ วางแผนจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา หรือทริปกระชับสัมพันธ์ (Company Outing) ในจังหวัดเมืองรอง เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเต็มรูปแบบ พร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในช่วงปลายปี
สำหรับมาตรการใช้ได้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ขอให้หน่วยงานต่างๆ เร่งวางแผนและใช้สิทธิก่อนครบกำหนด