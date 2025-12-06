xs
ราคาทองเปิดปรับลด [-200] รูปพรรณขายออก 64,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.13 น. ราคาทองปรับลดลง 200 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,400 บาท ขายออกบาทละ 63,500 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,125.68 บาท ขายออกบาทละ 64,300 บาท