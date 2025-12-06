"อนุทิน" ขนคณะลงใต้ ประชุมแผนฟื้นฟูหาดใหญ่หลังน้ำท่วม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2 กองบิน6 (บน.6) ดอนเมือง เพื่อตรวจราชการจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล โดยมีนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะ ร่วมลงพื้นที่
โดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชน ถึงแผนฟื้นฟูอำเภอหาดใหญ่ ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต 12 จากนั้นจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ในการบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ ที่บริเวณตลาดกิมหยง
ก่อนที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปจังหวัดสตูล ที่ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนตามบ้าน 200 ถุง ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล และชุมชนชนาธิป จากนั้นเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและมอบถุงยังชีพ 800 ถุง ณ พื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือใต้ ต.คลองขุด ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในช่วงเย็น