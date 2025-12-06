กสถ.ออก 4 มาตรการป้องกันทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น 68 วันที่ 7 ธ.ค.นี้

ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกลุ่มภาค/เขต จำนวน 10 กลุ่มภาค/เขต ตามตำแหน่งและอัตราที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละกลุ่ม ภาค/เขต และได้กำหนดวันและเวลา สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00 – 11.00 น. และ 13.00 – 15.30 น. นั้น
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขั้นพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ) ขอเรียนว่า การดำเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้ มีเจตนาให้การสอบมีความสุริตและเที่ยงธรรม ได้มาตรฐาน และมีความบริสุทธิ์โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรรม เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ โดยได้มีการกำหนด มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน ดังนี้
1. กระบวนการออกข้อสอบดำเนินการ ด้วยความรอบคอบ รัดกุม
2. กระบวนการขนส่งและจัดเก็บข้อสอบในห้องมั่นคงมีความปลอดภัย ตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3. กระบวนการสอบทั้งหมด ดำเนินการด้วยความถูกต้อง รอบคอบ เป็นธรรม และเสมอภาค
4. กระบวนการตรวจข้อสอบดำเนินการ ณ ศูนย์สอบ มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง และโปร่งใส
ดังนั้น ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนมั่นใจกระบวนการสอบในครั้งนี้ และอย่าได้หลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบได้ การที่สอบได้ในครั้งนี้ เป็นความสามารถของผู้สมัครสอบโดยแท้จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสอบ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ