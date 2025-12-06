กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ 'ปานกลาง' ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 26 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตลาดกระบัง 34.3 มคก./ลบ.ม.
2. เขตหนองแขม 33.5 มคก./ลบ.ม.
3. เขตบางรัก 32.9 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบางคอแหลม 31.3 มคก./ลบ.ม.
5. เขตมีนบุรี 30.6 มคก./ลบ.ม.
6. เขตบางนา 30.1 มคก./ลบ.ม.
7. เขตคลองสามวา 29.8 มคก./ลบ.ม.
8. เขตปทุมวัน 29.7 มคก./ลบ.ม.
9. เขตประเวศ 29.3 มคก./ลบ.ม.
10. เขตสาทร 29.3 มคก./ลบ.ม.
11. เขตบางกอกใหญ่ 28.8 มคก./ลบ.ม.
12. เขตพระโขนง 28.7 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 21 - 25.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก 21 - 34.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพกลาง 19.9 - 28.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 18.8 - 32.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนเหนือ 26.8 - 28.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนใต้
24 - 33.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง