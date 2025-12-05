ปภ.เผย 7 จังหวัดภาคใต้ ยังมีสถานการณ์อุทกภัย กระทบ ปชช.กว่า 2.8 แสนคน

วันนี้ (5 ธ.ค. 68 เวลา 09.30 น.) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสรุปสถานการณ์ยังมีอุทกภัยภาคใต้ 7 จังหวัด ปภ. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งฟื้นฟูทำความสะอาด กำจัดขยะ ในพื้นที่น้ำลดและเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ประสบภัย
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2568 เวลา 06.00 น. ยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี และยะลา รวม 29 อำเภอ 118 ตำบล 620 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 102,445 ครัวเรือน 282,651 คน
