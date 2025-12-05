xs
xsm
sm
md
lg

สภาพอากาศกรุงเทพฯ 9 โมงเช้า มีฝนบางพื้นที่ อุณหภูมิ 28 องศาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 5 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00 น. กทม. ฝนเล็กน้อยเบาบางบางพื้นที่ อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75 เปอร์เซ็นต์