ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว "นานา ไรบีนา" วงเงินประกัน 1 ล้าน ห้ามออกนอกประเทศ

ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังครั้งแรก นานา ไรบีนา ผู้ต้องหา ได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นฝากขังนี้ โดยศาลอาญาพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า เมื่อพิจารณาประกอบรายงานประเมินความเสี่ยงแล้ว เชื่อว่าผู้ต้องหาจะไม่หลบหนี หรือไปก่อเหตุอันตรายอื่น อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างสอบสวน โดยมีประกันในวงเงิน 1 ล้านบาท และมีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล โดยให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และให้แต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษา ในคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศาลอาญา เป็นผู้กำกับดูแลทำหน้าที่ให้คำปรึกษาตามจำนวนครั้งที่ผู้ให้คำปรึกษาเห็นสมควร
โดยนายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งของศาลอาญาที่ให้แต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษา ในคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศาลอาญา เป็นผู้กำกับดูแลทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ต้องหาระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ว่า คำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจากทางศาลอาญาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว หากผู้ต้องหารายนี้ได้รับคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมซึ่งผ่านการอบรมการให้คำปรึกษาทางจิตสังคมตามหลักสูตรที่สำนักงานศาลยุติธรรมรับรองแล้ว น่าจะเกิดประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังการกระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องหาให้แก่สังคม ขณะเดียวกันก็จะช่วยดูแลสภาพจิตใจให้แก่ผู้ต้องหาได้ด้วย กล่าวคือผู้ให้คำปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการให้คำปรึกษาจะเข้าไปช่วยเหลือ ดูแลผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวซึ่งถือว่ากำลังประสบวิกฤติในชีวิตและกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่มีความกดดัน ด้วยกระบวนการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ต้องหามีความรู้สึกว่าตนเองไม่โดดเดี่ยวเมื่อเกิดปัญหา ได้ระบายความรู้สึก อารมณ์ ความคิด และจินตนาการที่ถูกเก็บกด โดยมีผู้รับฟังที่เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ทำให้ผู้ต้องหารู้สึกผ่อนคลาย สามารถกลับคืนสู่สภาวะสมดุลทางจิตใจในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลนั้นกลับมาเคารพตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อื่น ส่งเสริมให้เกิดกลไกในการรับมือกับความทุกข์ใจ จนอาจสำนึกในสิ่งตนเองกระทำลงไป และหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
กระบวนการนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ผู้ต้องหาจะฟื้นตัวจากความบอบช้ำได้เร็วขึ้น สำนึกในความผิดและเข้าแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง ขณะเดียวกัน เป็นการเฝ้าระวังความรู้สึกนึกคิดของผู้ต้องหาที่อาจหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำให้แก่สังคมอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมนี้มีอยู่ที่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ หากศาลพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 108 วรรคสาม และพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.2560 แล้วสามารถกำหนดมาตรการให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยเข้ารับการปรึกษาด้านจิตสังคมในระหว่างการปล่อยชั่วคราวได้ โดยคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นวิธีการ เสริมกำลังเชิงบวกเพื่อดูแลบุคคลที่ศาลจะคืนกลับสู่สังคมไม่ว่าจะด้วยวิธีการปล่อยชั่วคราว หรือการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ หรือผู้ที่พ้นโทษ เพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสาธารณะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณะ ผู้เสียหายได้รับการดูแลบาดแผลทางใจ