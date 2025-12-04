มท.ขยายเวลา ‘เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง’ ปี 2569

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2569 ระบุว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพื้นที่ท้องถิ่นหลายจังหวัด ประกอบกับมีเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
ทำให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความเสียหาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีหรือบรรเทาภาระภาษีให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีได้โดยสะดวกตามปกติ ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 นั้น
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน รวมถึงบรรเทาภาระภาษีให้ผู้เสียภาษีที่มาล่าช้าระมาภาษีมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2569 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน ดังนี้
1. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีและราษฎรทราบ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และข้อ 23 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 จากเดิมภายในเดือนพฤศจิกายน 2568 เป็นภายในเดือนมกราคม 2569
2. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และข้อ 3 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2569
3. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และข้อ 6 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เป็นภายในเดือนเมษายน 2569
4. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2569 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2569
5. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี ตามมาตรา 42 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และข้อ 3 ของกฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดังนี้
- งวดที่หนึ่ง จากเดิมชำระภายในเดือนเมษายน 2569 เป็นชำระภายในเดือนมิถุนายน 2569
- งวดที่สอง จากเดิมชำระภายในเดือนพฤษภาคม 2569 เป็นชำระภายในเดือนกรกฎาคม 2569
- งวดที่สาม จากเดิมชำระภายในเดือนมิถุนายน 2569 เป็นชำระภายในเดือนสิงหาคม 2569
6. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2569 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2569
7. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2569 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2569
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย