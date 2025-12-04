นายกฯ เซ็นยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสงขลา เริ่ม 5 ธ.ค.

วันที่ 4 ธันวาคม 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงนามในประกาศ "ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดสงขลา" มีใจความระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดสงขลา ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เพื่อใช้มาตรการเร่งด่วนตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชน ความสงบเรียบร้อย และแก้ไขเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากสถานการณ์ภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันอันเป็นผลมาจากการที่ฝนตกหนักจนเกิดมหาอุทกภัยในเขตท้องที่จังหวัดสงขลา นั้น
โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติสาธารณะดังกล่าวในเขตท้องที่จังหวัดสงขลาได้คลี่คลายลง สืบเนื่องมาจากการที่น้ำลดและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเข้มแข็ง และได้รับความร่วมมือร่วมใจของภาคประชาชนในพื้นที่และทั่วประเทศ จนแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระดับที่พ้นขีดอันตราย
ทั้งสามารถเยียวยาและฟื้นฟูความเสียหายของประชาชน จนฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุข และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถบังคับใช้มาตรการตามที่กำหนดในกฎหมายต่าง ๆ ได้ตามปกติแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสาม แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดสงขลา ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
ข้อ 2 ให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่ง ดังต่อไปนี้ เป็นอันสิ้นสุดลง
(1) ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่ง อันเนื่องมาจากได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดสงขลาตามข้อ 1
(2) คำสั่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่สั่งตามข้อกำหนดอันเนื่องมาจากได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดสงขลาตามข้อ 1
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568