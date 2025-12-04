พสกนิกรทั่วไทยน้อมใจถวายบังคมพระบรมศพ "พระพันปีหลวง" ยอดรวมกว่า 2 แสนคน

วันที่ 4 ธันวาคม 2568 สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. เป็นวันที่ 26
โดยบรรยากาศตลอดทั้งวันมีประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์สีดำ เดินทางมาเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ด้วยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อพสกนกรอย่างหาที่สุดมิได้ อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 8,603 คน ยอดสะสมรวม 208,071 คน (ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2568) ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย