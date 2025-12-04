ศป.กฉ..ขยายเยียวยาเหยื่อน้ำท่วมใต้ศพละ 2 ลบ. ครอบคลุม 9 จังหวัด

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขการฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุม ศป.กฉ. ว่า กรณีการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้รายละ 2 ล้านบาทนั้น จะเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยในรอบนี้อีก 8 จังหวัด รวมเป็น 9 จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล และสุราษฎร์ธานี แต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีผู้เสียชีวิต จึงเหลืออีก 8 จังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัดจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นประธาน และเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา
โดยให้คำจำกัดความ “การเสียชีวิตในครั้งนี้” คือ 1. การจมน้ำเสียชีวิต 2. การเสียชีวิตในที่พักอาศัยหรือโรงพยาบาลที่ถูกน้ำท่วมขังหรือน้ำล้อมรอบ 3. เสียชีวิตระหว่างเคลื่อนย้ายหรืออพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วม ไปยังโรงพยาบาล หรือศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือสถานที่ปลอดภัย ในกรอบระยะเวลาวันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขในการพิจารณา
สำหรับในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคมนี้ คณะนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับน้ำจะร่วมกันลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์สถานการณ์ที่อาจจะมีพายุฝนเข้ามาในสัปดาห์หน้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย
ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการและโฆษก ศป.กฉ. กล่าวว่า ยอดการโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 3 วันที่ผ่านมา (1-3 ธ.ค.) มีจำนวน 186,330 ครัวเรือน เป็นเงิน 1,676.97 ล้านบาท และในวันนี้ (4 ธ.ค.) จะมีการโอนเงินให้กับ 368,099 ครัวเรือน รวมเป็นวงเงิน 3,312.891 ล้านบาท ซึ่งวันนี้พบปัญหาเรื่องระบบอินเทอร์เน็ต โดย กสทช.ได้กู้เสาอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำให้การลงทะเบียนออนไลน์และออนไซต์เพื่อขอรับเงินเยียวยาสามารถทำได้ดีขึ้น
สำหรับเรื่องระบบน้ำประปาและไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่สามารถใช้การได้ 100% แต่ยังพบมีท่อแตกในปลายทางบางส่วน ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคยืนยันได้ดำเนินการแก้ไขตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้ว และมีประชาชนที่ยังไม่ได้รับการจ่ายไฟฟ้าอีกประมาณ 3,400 กว่าครัวเรือน ส่วนสัญญาณอินเทอร์เน็ตเริ่มกระจายในทุกพื้นที่แล้ว
ส่วนการจัดการขยะทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดการอย่างเต็มที่ตามแผนที่มีการกระจายในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ โดยดำเนินการเผาขยะที่โรงกำจัดขยะเกาะแต้ว และจะนำเทคโนโลยีเข้ามาคำนวณการเผาขยะ เพื่อส่งต่อไปยังปลายทาง ซึ่งในภาพรวมก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ตามซอกซอยยังคงมีปัญหา ลดขยะไม่มากพอ จึงได้ระดมกำลังรถขยะขนาดเล็กเข้าไปในพื้นที่
ขณะที่การเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางจราจรได้ดำเนินการ 100% แล้ว โดยเฉพาะในเส้นทางคมนาคมสายหลัก ซึ่งนำรถไปจอดในจุดที่ได้มีการประสานไว้ อาทิ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ขอให้ประชาชนสบายใจว่ารถของท่านจะถูกนำไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยและมีการติดตาม เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารถของท่านจอดอยู่ที่ใด
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเรื่องสุขภาพ แม้ในพื้นที่จังหวัดสงขลาจะเข้าสู่ระบบการฟื้นฟู แต่ยังมีเรื่องของโรคติดต่อ อาทิ ไข้หวัดใหญ่ อุจจาระร่วง โรคฉี่หนู และโรคไข้เลือดออก รวมถึงสุขภาพจิต ซึ่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้เปิดให้บริการแล้ว พบว่าสามารถรองรับผู้ป่วยได้เต็มศักยภาพอยู่ที่ 912 เตียง แต่วันนี้สามารถให้บริการได้เพียง 169 เตียง ซึ่งโรงพยาบาลจะสามารถให้บริการได้เต็มศักยภาพใน 5-8 สัปดาห์ข้างหน้า หากประชาชนมีอาการเจ็บป่วยสามารถไปที่โรงพยาบาลสนามทั้ง 10 แห่งได้ ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 320 เตียง