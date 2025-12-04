เกาหลีใต้ลดระดับเตือนภัยเยือนกัมพูชา หลังลุยปราบแก๊งสแกมเมอร์

เกาหลีใต้ประกาศลดระดับคำเตือนการเดินทางไปยังบางพื้นที่ของกัมพูชา รวมถึงกรุงพนมเปญ โดยระบุว่าความเสี่ยงจากแก๊งสแกมเมอร์ที่มุ่งเป้าหลอกลวงพลเมืองเกาหลีลดลงแล้ว หลังความพยายามในการปราบปรามของกัมพูชาและความร่วมมือกับเกาหลีใต้
กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ประกาศในวันนี้ (4 ธ.ค.) ว่า คำเตือนการเดินทางพิเศษสำหรับกรุงพนมเปญโดยเฉพาะ ซึ่งเคยเตือนให้พลเมืองเกาหลีรีบออกจากประเทศ ได้ถูกปรับลดลงสู่ระดับ 2 ซึ่งแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง
ขณะเดียวกัน พื้นที่อื่น ๆ ที่เคยมีคำเตือนระดับ 2 ซึ่งรวมถึงเสียมราฐ ได้ถูกปรับลดลงสู่ระดับ 1 ซึ่งแนะนำให้ระมัดระวังเมื่อเดินทาง โดยประกาศนี้มีผลตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันนี้ ตามเวลาท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม คำเตือนห้ามเดินทางไปยังภูเขาโบโกในจังหวัดกำปอด เมืองบาเวต และเมืองปอยเปต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แก๊งสแกมเมอร์ชุกชุม ยังคงมีผลบังคับใช้ตามเดิม รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้คำเตือนให้รีบออกจากพื้นที่ เช่น สีหนุวิลล์