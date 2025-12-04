ธปท.เตรียมแก้ประกาศฯ สั่งร้านทองรายใหญ่รายงานซื้อขายระหว่างวัน

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้เงินบาทแข็งค่า ว่า สาเหตุหลักที่ทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาจากหลายปัจจัย เช่น ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้สกุลเงินทั่วโลก รวมถึงเงินบาทแข็งค่าขึ้น และถ้าวันใดการซื้อขายทองคำที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าเงินบาท ซึ่งเรื่องนี้ ธปท. ได้หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อหาแนวทางลดความผันผวนของค่าเงินบาทร่วมกันแล้ว โดยทาง ธปท. จะขอแก้ประกาศกระทรวงการคลังทั้งเรื่องการนำเงินตราต่างประเทศกลับเข้ามาในประเทศไทยที่จะขยายวงเงินเป็น 10 ล้านเหรียญสหรัฐ จากเดิม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อลดเงินไหลเข้า และการแก้ประกาศกระทรวงการคลังขอความร่วมมือให้ร้านทองคำรายใหญ่รายงานการซื้อขายระหว่างวัน
ทั้งนี้ ยอมรับว่าธุรกรรมทองปัจจุบันกระทบต่อค่าเงินค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการซื้อขายทองคำเป็นเงินบาท ส่งผลให้เงินบาทผันผวนเพิ่มขึ้นบางช่วง การซื้อขายทองคำด้วยสกุลเงินบาทส่งผลให้ร้านทองต้องบริหารความเสี่ยง ทั้งการทำธุรกรรมทองคำกับต่างประเทศ และการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ สำหรับสถานการณ์ล่าสุด ณ เวลานี้คือ เกณฑ์การขยายวงเงินรายได้ต่างประเทศที่ไม่ต้องนำกลับประเทศ (Repatriation) เปิดรับฟังความคิดเห็น (hearing) แล้ว โดยให้ความเห็นได้ถึงวันที่ 11 ธันวาคมนี้ บนเว็บไซต์ ธปท. และในการให้ร้านทองรายงานข้อมูล จะมีเกณฑ์ด้านรายได้ มากำหนดว่าร้านใดจะเข้าข่ายการรายงานข้อมูลบ้าง ไม่ได้ครอบคลุมทุกร้าน โดยจะเร่งทำ hearing เร็ว ๆ นี้
ปัจจุบัน ธปท. มีข้อมูลร้านทองเฉพาะกรณีร้านทองทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FX) กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศเท่านั้น แต่ไม่มีข้อมูลหากร้านทองซื้อขายทองคำกับตลาดต่างประเทศ การทำธุรกรรม FX ผ่านบริษัทในเครือในต่างประเทศ รวมทั้งกรณีทำธุรกรรมด้วย crypto currency ธปท. อยู่ระหว่างขอแก้ประกาศกระทรวงการคลัง เพื่อติดตามผลกระทบต่อค่าเงิน และกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องให้ตรงจุด