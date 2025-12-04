xs
ปิดตลาดฯ หุ้นไทย -1.05 จุด มูลค่าซื้อขาย 38,471.96 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 1.05 จุด หรือ -0.08% ที่ระดับ 1,273.77 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 38,471.96 ล้านบาท