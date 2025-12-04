พระวิริยะอุตสาหะ! พระราชินีนำทีมวายุฝ่าคลื่นลมขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในตาราง การแข่งขันเรือใบนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 37

วันที่ 4 ธันวาคม 2568 เวลา 08.57 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วม "การแข่งขันเรือใบนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน“ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 37" ประจำปี 2568 เป็นวันที่ 2 ณ หาดกะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โดยการแข่งขันเรือใบนานาชาติประเภท IRCZero วันนี้ เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนในเรซที่ 3 และ เรซที่ 4 ทีมเรือใบวายุ หมายเลขใบเรือ THA 72 ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงทำหน้าที่เป็นผู้บังคับหางเสือเรือ ทรงใช้ทักษะด้านการคำณวนทิศทางลมและน้ำที่เปลี่ยนแปลงในทะเล เพื่อบังคับหางเสือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำทางและการควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้การแข่งขันจะต้องเผชิญกับคลื่นลมและสภาพอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ยังทรงเป็นกำลังสำคัญให้กับสมาชิกในทีม พร้อมกับพระราชทานกำลังใจให้ทุกคนฝ่าฟันกับอุปสรรคในทะเล
หัวใจสำคัญของการแข่งขันกีฬาเรือใบ คือ ต้องใช้ลมในความเร็วไม่ต่ำกว่า 5 น็อต เพื่อให้ลมดันใบเรือแล่นไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับผลการแข่งขันเก็บคะแนนทั้ง 4 เรซ ทีมวายุ (Team Vayu) จากประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมแข่งขันด้วยมีคะแนนนำเป็นอันดับที่ 1 ของตาราง โดยคณะกรรมการนับคะแนนทีมที่มีแต้มเสียที่น้อยที่สุด อันเป็นการแสดงให้เห็นถปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะ อย่างแท้จริง
การแข่งขัน "ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 37" ประจำปี2568 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีเรือเข้าแข่งขันจำนวน 120 ลำ ประกอบด้วยเรือ Dingky เรือเล็ก 76 ลำ เรือ S/V 14 เรือคนพิการ 6 ลำ และเรือ Keelboats เรือใหญ่ 38 ลำ มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 365 คน จาก 10 กว่าประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สวีเดน เบลเยียม จีน เยอรมันนี สิงคโปร์ มาเลเซีย ฝรั่งเศส เป็นต้น ซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม ณ หาดกะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต