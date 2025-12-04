"ทรงพล-มหัทธนะ" นั่ง ผอ.ออมสิน-ธอส. คนใหม่

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ มีมติเห็นชอบเสนอชื่อ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. ให้เข้ารับตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ และเตรียมส่งรายชื่อให้คณะกรรมการการธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไป หลังจากนั้น จึงจะส่งเรื่องกลับมายังคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อทำการเซ็นสัญญว่าจ้างให้นายทรงพล เป็นผู้อำนวยการออมสินคนใหม่ โดยมีวาระในตำแหน่ง 4 ปี
เบื้องต้น ธนาคารออมสิน และกระทรวงการคลัง จะเร่งดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้นายทรงพล เริ่มปฏิบัติงานได้ในเดือนมกราคม 2569
ขณะที่คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้เห็นชอบนายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) เป็นกรรมการผู้จัดการ ธอส. คนใหม่ และได้เสนอชื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้ส่งชื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตรวจสอบคุณสมบัติ คาดว่ากรรมการ ธอส. จะประกาศแต่งตั้งให้ นายมหัทธนะ เป็นกรรมการผู้จัดการ ธอส. และเริ่มทำงานในเดือนมกราคม 2569 เช่นกัน
สำหรับการแต่งตั้งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และกรรมการผู้จัดการ ธอส. เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งได้เซ็นเห็นชอบทั้ง 2 ตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อย และเรื่องนี้ไม่ต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยขณะนี้อยู่ในกระบวนการของธนาคารทั้ง 2 แห่ง ซึ่งคาดว่าทั้ง 2 คนที่ได้รับตำแหน่งใน 2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จะเริ่มทำงานได้ในเดือนมกราคม 2569 เพื่อเร่งทำงานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ให้การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสินเชื่อบ้าน และแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพต่อไป