ฮามาสส่งคืนร่างตัวประกันไทยรายสุดท้าย เตรียมส่งกลับประเทศเร็วที่สุด

สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานในวันที่ 4 ธันวาคม ทางการอิสราเอลยืนยันว่า ร่างที่กลุ่มฮามาสส่งมอบเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม คือ นายสุทธิศักดิ์ รินทลักษ์ แรงงานเกษตรชาวไทย ซึ่งเป็นตัวประกันไทยรายสุดท้ายที่ยังคงอยู่ในฉนวนกาซา ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่าอยู่ระหว่างเตรียมประสานนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยโดยเร็ว
สำนักงานนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่า ร่างของนายสุทธิศักดิ์ ถูกส่งออกจากกาซาผ่านคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ก่อนถูกส่งต่อให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของอิสราเอลตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ โดยยืนยันว่าผู้เสียชีวิตถูกสังหารเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ระหว่างการโจมตีโดยกลุ่มฮามาสที่คิบบุตซ์เบเอรี
นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้แจ้งข่าวการยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมระบุว่า เอกอัครราชทูตได้โทรศัพท์แจ้งครอบครัวของผู้เสียชีวิต และจะประสานกับหน่วยงานอิสราเอลเพื่อนำร่างกลับไทยโดยเร็วเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา การยืนยันร่างของนายสุทธิศักดิ์ ทำให้ตัวประกันชาวไทยทั้งหมด 31 คน ที่ถูกจับตัวตั้งแต่เหตุโจมตีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ได้รับการปล่อยตัวครบแล้ว โดยได้รับการปล่อยตัวกลับขณะมีชีวิต 28 คน และเสียชีวิต 3 คน
ประเทศไทยขอขอบคุณรัฐบาลอิสราเอลที่ได้ช่วยประสานและเจรจาเรื่องตัวประกันตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมา รวมถึงทุกประเทศและทุกฝ่ายที่มีส่วนสนับสนุนจนสามารถนำตัวประกันชาวไทยทั้งหมดกลับบ้านได้สำเร็จ
นับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม ฮามาสได้ส่งคืนตัวประกันที่ยังมีชีวิต 20 คน และส่งคืนร่างผู้เสียชีวิต 27 คน แลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องขังชาวปาเลสไตน์ราว 2,000 คน ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเปราะบางจากข้อกล่าวหาการละเมิดข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่าย
ด้านไอแซค เฮอร์ซ็อค ประธานาธิบดีอิสราเอล ได้ทวีตบนแพล็ตฟอร์มเอ็กซ์ ระบุว่า นายสุทธิศักดิ์ รินทลักษณ์ แรงงานชาวไทยที่ไปทำงานในอิสราเอลเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 นายสุทธิศัก ดิ์ถูกผู้ก่อการร้ายสังหารและลักพาตัวไปยังฉนวนกาซา มีชาวไทยเสียชีวิตถึง 41 คน และถูกจับเป็นตัวประกันอีก 31 คน ตลอด 789 วันอันเจ็บปวด นายสุทธิศักดิ์ ถูกกักขังอยู่ในฉนวนกาซา ทั้งนี้ ครอบครัวในประเทศไทยรอคอยด้วยความหวังและเป็นทุกข์ วันนี้เขาได้กลับบ้านแล้ว และครอบครัวสามารถประกอบพิธีศพให้เขาได้อย่างสมเกียรติ
ในนามของประชาชนชาวอิสราเอล ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ครอบครัวของนายสุทธิศักดิ์ และประชาชนชาวไทยทุกคน ข้าพเจ้าขอขอบคุณแรงงานชาวไทยในอิสราเอลที่มีส่วนช่วยพัฒนาประเทศของเราอย่างต่อเนื่อง แต่ทว่าความโหดร้ายของกลุ่มฮามาสยังไม่สิ้นสุด กล่าวคือ รัน กวิลี เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต่อสู้อย่างกล้าหาญเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ยังคงถูกกักตัวอยู่ในฉนวนกาซา เราจะไม่หยุดเรียกร้องจนกว่าตัวประกันทุกคนจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย นี่คือคำมั่นสัญญาที่เราจะทำให้เป็นจริง
ขณะที่เพจของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้รับแจ้งว่า กองทัพอิสราเอล (IDF) ได้รับการส่งคืนร่างของนายสุทธิศักดิ์ รินทลักษ์ ตัวประกันชาวไทย จากกลุ่มฮามาสและกลุ่ม Palestinian Islamic Jihad (PIJ) แล้ว
รัฐบาลไทยกับอิสราเอลต่างเสียใจและเห็นอกเห็นใจกับการสูญเสียครอบครัวของนายสุทธิศักดิ์ฯ จากการก่อการร้ายของกลุ่มฮามาส และขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของนายสุทธิศักดิ์ฯ โดยจะร่วมมือกับรัฐบาลอิสราเอลดำเนินการเรื่องการส่งร่างนายสุทธิศักดิ์ กลับไทยอย่างสมเกียรติในโอกาสแรก