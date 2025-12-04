กกต.สั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร-ฟันอาญา 2 นักล็อบบี้จัดหาผู้มีสิทธิ์เลือก สว.

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต. ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายธนาวุฒิ แสงอรุณ ผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มที่ 19 หมายเลข 6 ผู้ถูกร้องที่ 1 และ นายสัจจพงษ์ ภูมิศักดิ์ บุคคลที่ไม่ใช่ผู้สมัคร ผู้ถูกร้องที่ 2 ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 มาตรา 62 และให้ดำเนินคดีอาญาตามมาตรา 77 (1) เนื่องจากการไต่สวนฟังได้ว่า ผู้ถูกร้องที่ 1 ให้ถ้อยคำยอมรับว่า ถูกชักชวนให้ไปจัดหาผู้มีสิทธิเลือก สว. ระดับประเทศ ให้มาประชุมที่โรงแรมปทุมธานี เพลส และประสงค์จะได้รับเงินส่วนแบ่งจากผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศที่เข้าร่วมประชุมวางแผนการเลือก ประกอบกับมีพยานที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งให้ถ้อยคำว่า ได้เดินทางไปที่โรงแรมปทุมธานีเพลส หลังผู้ถูกร้องที่ 1 ส่งข้อความไลน์ถึงตนว่าให้มาหาประสบการณ์ทางการเมือง และแนะนำให้ชักชวนเพื่อนที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศมาด้วย
ซึ่งในวันดังกล่าวขณะที่อยู่โรงแรมปทุมธานีเพลส พยานเห็นผู้ถูกร้องที่ 1 เดินทักทายบุคคลอื่นๆ และกล่าวถ้อยคำว่า "รู้จักคนอื่น ที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศหรือไม่ หากมีให้ชักชวนมา เพราะหากได้เข้าระดับประเทศ คุณเบิร์ดจะให้เงินเป็นกิโลเลยนะ แต่รายละเอียดให้รอคุณเบิร์ดมาชี้แจงเอง" บ่งชี้ถึงการเสนอผลประโยชน์ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และสอดคล้องกับรายชื่อผู้เข้าพักโรงแรมปทุมธานีเพลส ที่ปรากฏชื่อของผู้ถูกร้องที่ 1 เป็นผู้เข้าพัก เพราะประสงค์จะได้ส่วนแบ่งจากผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศที่รู้จักและไปเข้าร่วมประชุม วางแผนการเลือก กรณีจึงปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องที่ 1 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือคนกลาง ชักชวนหรือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศมาที่โรงแรมปทุมธานีเพลส อันมาเพื่อสมคบคิด วางแผนหรือจัดเตรียมเพื่อลงคะแนนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ เพื่อลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด โดยมีการจัด ทำ ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 มาตรา 77 (1)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์แห่งการกระทำเพื่อสมยอมกันในการลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา อันมิได้เป็นการลงคะแนนเลือกกันเองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 และมาตรา 33 ที่กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยให้ใช้วิธีลงคะแนนลับตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้สมัครนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการตัดสินใจ ลงคะแนนมิใช่การสมยอมกันในการลงคะแนนเลือก ซึ่งเป็นการทุจริตการเลือก อันทำให้การเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมตามมาตรา 62 และรัฐธรรมนูญมาตรา 226 ทั้งนี้ ตามแนวคำพิพากษา ศาลฎีกา คดีหมายเลขดำที่ ลต สว 1/2568 คดีหมายเลขแดงที่ ลต สว 47/2568 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2568
ส่วนนายสัจจพงษ์ ผู้ถูกร้องที่ 2 ซึ่งถูกกล่าวหาว่า ชักชวนผู้ร้องและผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศในแต่ละกลุ่มเข้าร่วมรับประทานอาหารที่ร้านนิตยาไก่ย่าง สาขาเมืองทองธานี และได้เสนอให้เงินแก่ทุกคนจำนวนคนละ 200,000 บาท และเสนอให้เงินแก่ผู้ร้องจำนวน 10,000,000 บาท เนื่องจากผู้ร้องมีลูกทีมเป็นผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศจำนวน 80 คน ซึ่งผู้ถูกร้องที่ 1 จะเป็นผู้ดูแลการให้เงิน เนื่องจากมีการส่งข้อความทางไลน์ระหว่างผู้ร้องและผู้ถูกร้องที่ 1 เกี่ยวกับการให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือก โดยจากการไต่สวนพยาน 3 ปาก ให้ถ้อยคำยืนยันว่า ผู้ถูกร้องที่ 2 เกี่ยวข้องกับการเลือกสว. และผู้ถูกร้องที่ 2 ให้ถ้อยคำยอมรับว่าได้นัดพบผู้ร้องที่ร้านนิตยาไก่ย่าง สาขาเมืองทองธานี เนื่องจากผู้ร้องขอให้ผู้ถูกร้องที่ 2 แนะนำผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศให้รู้จัก และจากการตรวจสอบแอปพลิเคชันไลน์ พบหลักฐาน ภาพถ่าย บทสนทนาที่ผู้ถูกร้องที่ 2 ได้สนทนากับพยานของผู้ร้อง และพยานไต่ส่วนประกอบต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 22-25 มิถุนายน 2567 เกี่ยวกับการนัดหมายต่างๆ การแจ้งชื่อเข้าพักโรงแรม และข้อความแสดงแนวคิดว่า "24 เตรียมความพร้อมเรื่องกลุ่ม 25 ประชุมเตรียมปฏิบัติการ อุดมการณ์กลุ่มอิสระ 1. พวกเราคือกลุ่มอิสระไม่ขึ้นตรงพรรคการเมือง 2. ผู้สมัคร สว. ทุกท่านจะมีศักดิ์ศรีในตัวเอง ทุกคนสามารถเป็น สว. ตัวแทนกลุ่มได้ ถ้ามีทีมงานในกลุ่มสนับสนุน (รวมทั้งสามารถเอาทีมงานนอกกลุ่มเดียวกันมาสนับสนุนได้ โดยกลุ่มจัดการจะแลกเปลี่ยนให้ในระบบ) 3. การจัดการเลือกตั้ง สว. รอบนี้ กลุ่มเราใช้ระบบ AI เข้ามาบริหารจัดการให้ (ให้ผู้สมัคร สว. แต่ละท่านลงคะแนนตามระบบ AI กำหนด ให้เลือกเบอร์)
4. กลุ่มจะดูแลที่พักและการเดินทางในการเข้ามาเลือกตั้งให้ทุกคน ทุกคนที่เข้าร่วมอิสระจะไม่กลับบ้านมือเปล่า และพยานไต่สวนประกอบอีก 2 คน ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ขณะรับประทานอาหารที่ร้านนิตยาไก่ย่าง ผู้ถูกร้องที่ 2 เสนอให้ตนเป็นผู้จัดหาผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศมาให้ แต่ตนมิได้ดำเนินการตามที่เสนอ อีกทั้งเมื่อตรวจสอบบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “สัจจพงษ์ ภูมิภักดิ์” ของผู้ถูกร้องที่ 2 ช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม-27 มิถุนายน 2567 มีการโพสต์ข้อความพร้อมภาพประกอบถึงการเดินทางมาประชุมดังกล่าวในลักษณะมาทำงานใหญ่เพื่อชาติบ้านเมือง เสร็จสิ้นภารกิจระดับประเทศ ถือว่าประสบความสำเร็จ ได้เรียนรู้งาน โดยมีนายประจักษ์ จันทร์แก้ว ที่พบว่าเป็นผู้ได้รับเลือกเป็น สว. ระดับจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเดียวกับผู้ถูกร้อง และเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศกลุ่มที่ 20 มาแสดงความเห็น "ขอบคุณเพื่อนที่ส่งเสริมให้มาถึงจุดสูงสุดจนได้" แสดงให้เห็นว่าการเดินทางมากรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดปริมณฑลของผู้ถูกร้องที่ 2 ครั้งนี้ มาเพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทำหรือจัดเตรียมแผนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศ ไม่ใช่มาเยี่ยมน้องสาวตามที่ผู้ถูกร้องที่ 2 อ้าง
กรณีจึงปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องที่ 2 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือคนกลางโดยชักชวนหรือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศมาที่โรงแรม ปทุมธานีเพลส อันมาเพื่อสมคบคิด วางแผนหรือจัดเตรียมเพื่อลงคะแนนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับ ประเทศ เพื่อลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด โดยมีการจัด ทำ ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 มาตรา77 (1) ซึ่งมีวัตถุประสงค์แห่งการกระทำ เพื่อสมยอมกันในการลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา อันมิได้เป็นการลงคะแนนเลือกกันเองตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 และพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 มาตรา 11 และมาตรา 33 ทำให้การเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมตาม มาตรา 62 และรัฐธรรมนูญ 226 ทั้งนี้ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขดำที่ ลต สว 1/2568 คดีหมายเลขแดงที่ ลต สว 47/2568 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2568
ทั้งนี้ นายสัจจพงษ์ เป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ปัจจุบันในเฟซบุ๊กส่วนตัว นายสัจจพงษ์ เปิดตัวขออาสาเป็นว่าที่ผู้สมัคร สส. เขต 8 อ.โนนสะอาด อ.หนองแสง และ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี พรรคภูมิใจไทย โดยมีภาพถ่ายร่วมกับแกนนำพรรคในโอกาสต่างๆ พร้อมภาพเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญพรรคที่ผ่านมาด้วย