รฟท.จัด Big Cleaning Day ฟื้นฟูสถานีรถไฟหาดใหญ่ เตรียมเปิดเดินรถถึงชุมทางหาดใหญ่ 7 ธ.ค.นี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับอาสาสมัครจิตอาสาจากเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจฟื้นฟูสถานีรถไฟหาดใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลัง เตรียมความพร้อมก่อนกลับมาเปิดให้บริการเดินรถถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ในวันที่ 7 ธันวาคม 2568
การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เริ่มลดระดับและคลี่คลายลง โดยการรถไฟฯ และจิตอาสาสมัครกว่า 400 คน ประกอบด้วย พนักงานการรถไฟฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 200 คน และอาสาสมัครจากเทศบาลนครหาดใหญ่อีก 200 คน ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ทั่วบริเวณสถานีชุมทางหาดใหญ่ ทั้งการขจัดดินโคลน ขยะ และสิ่งปฏิกูลที่ถูกน้ำพัดพามาค้างสะสม รวมถึงการเก็บกู้และคัดแยกสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม เพื่อนำพื้นที่กลับสู่สภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
นอกจากการทำความสะอาดพื้นที่สถานีแล้ว การรถไฟฯ ยังระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา และฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม เร่งตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในเส้นทางชุมทางหาดใหญ่-สุไหงโกลก ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยดำเนินการเสริมความมั่นคงของคันทาง ปรับปรุงและปรับตั้งราง ตรวจเช็กระบบอาณัติสัญญาณตลอดแนวเส้นทาง รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยการเดินรถให้กลับมาพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ 100% คาดว่าจะสามารถแล้วเสร็จและเปิดให้ขบวนรถในเส้นทางสายใต้เดินได้เต็มระบบในเส้นทางกรุงเทพ-ชุมทางหาดใหญ่-ยะลา และสุไหงโกลก-ปาดังเบซาร์ ตามปกติในวันที่ 14 ธันวาคม 2568 ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างกลับคืนสู่ภาวะปกติในเร็ววัน
ทั้งนี้ การดำเนินโครงการ Big Cleaning Day ถือเป็นตัวอย่างของความร่วมแรงร่วมใจระหว่างหน่วยงานรัฐและประชาชนในพื้นที่ ที่พร้อมผนึกกำลังเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูสาธารณูปโภคที่สำคัญของประเทศอย่างเต็มที่ การรถไฟฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้การฟื้นฟูครั้งนี้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยืนยันความมุ่งมั่นที่จะดูแลความปลอดภัย พร้อมยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก มั่นใจ และปลอดภัยโดยเร็วที่สุด