ผู้ว่าฯ กทม.สั่งลุยงานคุมเข้มฝุ่น-รับมือน้ำหนุน-จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย

วันที่ 4 ธันวาคม 2568 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2568 โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการเดินทางในช่วงที่ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูง
นายชัชชาติ ได้กล่าวขอบคุณปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนสำหรับงานใหญ่ 2 งานที่ผ่านมา ได้แก่ งานพระบรมศพ ซึ่งการดำเนินงานถือว่าทำได้ดีมาก งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับคำชมในทางที่ดีจากประชาชน และ งานวิ่ง Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมวิ่งด้วย โดยงานผ่านไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของถนนหนทางและไฟแสงสว่างที่สว่างดีในทุกเส้นทาง
สำหรับเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
การจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันนี้ได้มีการประกาศขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายและประชาชน Work from Home เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นที่มาจากการจราจรในช่วงที่มีการพยากรณ์ว่ามีค่าฝุ่นสูง ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ขอให้ทุกเขตดำเนินการตรวจสอบและควบคุมไซต์ก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และรถควันดำที่เข้าสู่ไซต์อย่างเข้มงวด พร้อมดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจไซต์ก่อสร้าง ตรวจควันดำ การสั่งปิดไซต์ การห้ามใช้รถควันดำ หรือการสั่งให้ปรับปรุง
การรับมือกับน้ำทะเลหนุน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของปีที่มีน้ำทะเลหนุน จึงขอให้ดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ รวมทั้งตรวจสอบการเรียงกระสอบทราย การทำสะพานไม้ โดยเฉพาะจุดฟันหลอต่างๆ
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังได้กำชับให้ผู้อำนวยการเขตทุกเขตลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย รวมถึงการก่อสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่เขตซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน พร้อมทิ้งท้ายด้วยว่า "สิ่งใดที่ทำดีอยู่แล้ว ขอให้ทำดีอย่างต่อเนื่องต่อไป"