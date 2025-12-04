ส.ว.-คปภ. ยัน "น้ำท่วมใต้" ประกันพร้อมเคลม จ่ายเร็ว เช็กกรมธรรม์แค่บอกชื่อ

วุฒิสภา จับมือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิต และสมาคมประกันวินาศภัย สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ ยืนยันว่าทุกบริษัทประกันมีความมั่นคงทางการเงิน พร้อมเร่งเคลมและจ่ายสินไหมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะรถยนต์และบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบกว่า 10,000 ราย พร้อมอำนวยความสะดวกเต็มที่ แม้ผู้ประสบภัยจะไม่มีเอกสารติดตัวก็ตาม
นายปฏิมา จีระแพทย์ ประธานอนุกรรมาธิการด้านตลาดทุน วุฒิสภา กล่าวว่า ได้เสนอแนวทางให้ คปภ. ตั้งศูนย์รับเรื่อง 24 ชั่วโมง เปิดคอลเซนเตอร์ และให้บริษัทประกันรับแจ้งเคลมเพียงแค่ "ชื่อ–นามสกุล" หากซ้ำจะตรวจสอบด้วยวันเดือนปีเกิด พร้อมกำชับบริษัทประกันเร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจรถ–ตรวจบ้าน และผลักดันให้อู่ซ่อมเร่งดำเนินงาน เพื่อช่วยประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้เร็วที่สุด
ด้านภาคธุรกิจประกันชีวิต ย้ำความพร้อมจ่ายสินไหมมรณะแบบเร่งด่วนทันทีที่ได้รับรายชื่อจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยประกันอุบัติเหตุยังครอบคลุมกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมและไฟดูด พร้อมเปิดช่องทางตรวจสอบกรมธรรม์ผ่าน คปภ. ให้ญาติผู้เสียชีวิตสามารถเช็กข้อมูลได้ง่าย แม้ไม่ทราบว่าผู้ตายเคยทำประกันไว้หรือไม่ ขณะที่อุตสาหกรรมประกันชีวิตยืนยันเงินสำรองกว่า 5.2 แสนล้านบาท และสินทรัพย์รวม 4.2 ล้านล้านบาท ช่วยรองรับสถานการณ์ได้สบาย
ส่วนฝั่งประกันวินาศภัยและ คปภ. ยืนยันจ่ายสินไหมตามระดับความเสียหาย เช่น บ้านเรือนท่วมจ่ายทันที 20,000 บาท จากการแนบรูปหลักฐาน รถยนต์เสียหายจ่ายตามเกณฑ์ และกรณีต้องคืนทุนบริษัทต้องดำเนินการภายใน 7 วัน พร้อมเปิดสายด่วน 1186 ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่กองทุนภัยพิบัติกำลังวางแผนรับมือระยะยาว เพื่อรองรับความเสี่ยงจากสภาพอากาศผันผวนในอนาคต โดยทุกฝ่ายย้ำว่า "บริษัทประกันไทยมั่นคง จ่ายแน่นอน ไม่ทิ้งประชาชน"