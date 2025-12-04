xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย -2.35 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 23,061.82 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (4 ธ.ค.68) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,272.47 จุด ลดลง 2.35 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.18 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 23,061.82 ล้านบาท