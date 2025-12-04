นายกฯ ปลดล็อกเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยใต้ ให้เท่ากันทุกพื้นที่ ไม่ต้องเป็น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขการฉุกเฉินอุทกภัย หรือ ศป.กฉ. กล่าวถึงการเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้หารือกันว่า นอกเขตการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จะได้เงินค่าปลงศพเท่ากับเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินหรือไม่ ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เห็นเป็นภัยเดียวกัน หรือเป็นมหาอุทกภัยเช่นเดียวกัน จึงได้มอบหมายสั่งการให้ประสานงานกับกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณ ว่าควรชดเชย เยียวยาผู้เสียชีวิตให้เท่ากัน โดยไม่ต้องออกเป็น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ สัปดาห์หน้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเสนอขอไปที่สำนักงบประมาณ กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย โดย 2 ล้านบาท จะแบ่งเป็นเงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 1 ล้านบาท และจากงบกลางอีก 1 ล้านบาท
