ข่าวปลอม อย่าแชร์! ออมสินเปิดสินเชื่อสร้างเครดิตผ่านเพจ Lease it Thailand 721 ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อสร้างเครดิต สร้างโอกาสผ่านเพจ Lease it Thailand 721 นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ธนาคารออมสิน พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ธนาคารออมสิน เตือนว่า หากประชาชนพบเห็นโฆษณาเปิดให้กู้สินเชื่อในลักษณะดังกล่าว ผ่านทางเพจ Lease it Thailand 721 โปรดระวัง อย่าหลงเชื่อ เพราะเป็นการแอบอ้างชื่อของธนาคารออมสิน โดยไม่ได้รับอนุญาต และทางธนาคารออมสิน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจดังกล่าว การกระทำข้างต้นจึงเป็นการกระทำของมิจฉาชีพ
ธนาคารออมสิน เตือนว่า หากประชาชนพบเห็นโฆษณาเปิดให้กู้สินเชื่อในลักษณะดังกล่าว ผ่านทางเพจ Lease it Thailand 721 โปรดระวัง อย่าหลงเชื่อ เพราะเป็นการแอบอ้างชื่อของธนาคารออมสิน โดยไม่ได้รับอนุญาต และทางธนาคารออมสิน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจดังกล่าว การกระทำข้างต้นจึงเป็นการกระทำของมิจฉาชีพ