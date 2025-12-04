หมอเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมเผยปี 68 พบผู้ป่วยจากฝุ่น PM2.5 ราว 10 ล้านคน

นพ.ศุภกร ตุลย์ไตรรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวถึงผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ว่า ภาพรวมผู้ได้รับผลกระทบ หรือผู้ป่วยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 ปี 2568 จากข้อมูลของโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ อยู่ที่ประมาณ 10,000,000 คน ยังไม่รวมผู้ที่เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชน หรือคลีนิคเอกชน แต่ไม่ได้ทำให้มีอาการหนัก เมื่อเทียบกับปี 2567 มีเคสทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 12,000,000 คน ดังนั้น ปี 2568 ถือว่าลดลงนิดหน่อย แต่ยังไม่ครบทั้งปี จึงเทียบได้ยาก แต่ถ้าเทียบกับปี 2566 มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 11,000,000 คน ส่วนปี 2565 มีผู้ได้รับผลกระทบ 10,000,000 คน
ทั้งนี้ จากข้อมูลคนไข้และการศึกษาวิจัยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ กลุ่มโรคทางเดินหายใจแต่ในส่วนนี้ก็จะมีแยกย่อยเป็นหลอดลมอักเสบ เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืด รองลงมาคือกลุ่มโรคผิวหนัง ผื่นคัน และอีกระบบคือระบบตา ตาแดง เยื่อบุตาอักเสบ ทั้งนี้ ย้ำว่ากรณีกลุ่มโรคทางเดินหายใจนั้นถ้าเป็นคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็ต้องบอกว่ามีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะคนที่เป็นหอบหืด หรือปอดอุดกั้นเรื้อรังเพียงแต่อาจจะไม่ได้มีจำนวนที่นับเฉพาะในขณะที่มีอาการรุนแรง เพราะตัวที่รายงานเข้ามาเป็นสถิติของประเทศนั้นทุกเคสทั้งอาการเล็กน้อย ปานกลาง รุนแรง
