"ศรายุธ สีละออง" ปลัดอำเภอศรีสะเกษ รับรางวัล ปลัดอำเภอแหวนทองคำ ปี 68

นายศรายุธ สีละออง ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ได้รับรางวัล ปลัดอำเภอแหวนทองคำ รางวัลชนะเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวน 5,000 บาท ในผลงาน “การบูรณาการสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง นำพาการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบด้วยวิถีพอเพียง พร้อมนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพการทำงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด”
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก มูลนิธิอนันต์ อนันตกูล ซึ่งก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมการปฏิบัติตนของข้าราชการตามจรรยาบรรณมหาดไทย รวมทั้งการวิจัยด้านการบริหารการและการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักปกครองของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามโครงการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร และโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ พร้อมทั้งมอบเงินเงินรางวัลสมทบให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนายอำเภอแหวนเพชร และปลัดอำเภอแหวนทองคำ เป็นประจำทุกปี
