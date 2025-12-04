"สนธิญา" ร้อง DSI สอบ "นายกแป้น" ปมเพิกเฉยจนเกิดอุทกภัยในหาดใหญ่

นายสนธิญา สวัสดี เดินทางมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เข้ายื่นหนังสือถึง พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดี DSI ให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ นายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ นายกแป้น นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และนายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในกรณีละเว้นหรือเพิกเฉยจนเกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่หาดใหญ่ สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างหนัก
ทั้งนี้ นายสนธิญา นำเอกสาร หลักฐาน ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ รวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่นายณรงค์พรเคยกล่าวกับชาวหาดใหญ่ว่า “เอาอยู่ น้ำไม่ท่วม” มาประกอบการยื่นเรื่อง โดยมีนายสมเกียรติ เพชรประดับ ผอ.ส่วนพิจารณาสำนวนร้องทุกข์ กองบริหารคดีพิเศษ เป็นผู้รับคำร้อง
