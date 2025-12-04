ตร.เตรียมออกหมายเรียก "เวย์ ไทเทเนี่ยม" สอบปากคำคดี "นานา" ข้อหาฉ้อโกง-กู้ยืม

กรณีของ นานา ไรบีนา อายุ 45 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาฉ้อโกง และ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชนนั้น
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ ผบก.ปอศ. กล่าวว่า จากการสอบปากคำ นานา ไรบีนา ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยขอให้การในชั้นศาล หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบอีกครั้งว่าจะต้องสอบปากคำผู้ใด หรือประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่
ส่วน เวย์ ไทเทเนี่ยม สามีของนานานั้น เบื้องต้น ได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนว่า ยังอยู่ในประเทศ โดยจะมีการออกหมายเรียกมาให้ปากคำประเด็นที่เกี่ยวข้องภายในสัปดาห์หน้า รวมทั้งจะเปิดแฟลชไดรฟ์ของกลางที่ตรวจยึดได้ในวันดังกล่าวพร้อมกัน เนื่องจากนานาอ้างว่าแฟลชไดรฟ์เป็นของนายเวย์
