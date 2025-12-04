xs
หุ้นไทยเปิดภาคเช้าวันนี้ +3.13 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 12,679.07 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (4 ธ.ค.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,277.95 จุด ปรับขึ้น 3.13 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.25 โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม