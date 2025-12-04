กรุงเทพฯ ยังเผชิญฝุ่น PM2.5 ในหลายเขต เฝ้าระวังต่อเนื่องถึง 11 ธ.ค.นี้

นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ค่าฝุ่น PM2.5 ในหลายเขตของกรุงเทพฯ อยู่ในระดับสีส้มคือ เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ปัจจัยสำคัญมาจากสภาพอากาศปิดและลมอ่อนทำให้การระบายฝุ่นละอองไม่ดี โดยวันนี้ (4 ธ.ค.) กรุงเทพมหานครเริ่มใช้มาตรการ Work from Home ในช่วงที่ค่าฝุ่นสูง เพื่อลดความเสี่ยงและลดการใช้ยานพาหนะที่อาจเพิ่มมลพิษทางอากาศ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ใช้มาตรการนี้เช่นเดียวกันเพื่อเป็นต้นแบบ พร้อมย้ำว่า ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องถึงวันที่ 11 ธันวาคมนี้
ส่วนจังหวัดอื่นๆ ที่พบค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในบางพื้นที่มีอีก 16 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ลำพูน เชียงใหม่ สุโขทัย อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง สมุทรสงคราม เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
ส่วนจังหวัดอื่นๆ ที่พบค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในบางพื้นที่มีอีก 16 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ลำพูน เชียงใหม่ สุโขทัย อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง สมุทรสงคราม เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง