กรุงเทพฯ ยังเผชิญฝุ่น PM2.5 ในหลายเขต เฝ้าระวังต่อเนื่องถึง 11 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ค่าฝุ่น PM2.5 ในหลายเขตของ​กรุงเทพฯ อยู่​ในระดับ​สีส้มคือ​ เริ่ม​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​สุขภาพ ​ปัจจัยสำคัญมาจากสภาพอากาศปิดและลมอ่อนทำให้​การระบาย​ฝุ่น​ละออง​ไม่ดี โดยวันนี้ (4 ธ.ค.) ​กรุงเทพ​มหานคร​เริ่ม​ใช้​มาตรการ​ Work from Home ในช่วงที่ค่าฝุ่นสูง เพื่อลดความเสี่ยงและลดการใช้ยานพาหนะที่อาจเพิ่มมลพิษทางอากาศ​ โดยกระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ได้ใช้มาตรการ​นี้เช่นเดียวกัน​เพื่อ​เป็น​ต้นแบบ พร้อมย้ำว่า ยังต้องเฝ้า​ระวัง​ต่อเนื่อง​ถึงวันที่ 11 ธันวาคมนี้

ส่วนจังหวัดอื่นๆ​ ที่พบค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในบางพื้นที่มี​อีก​ 16​ จังหวัด ได้​แก่​ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ลำพูน เชียงใหม่ สุโขทัย อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง สมุทรสงคราม เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง