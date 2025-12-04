xs
ฝากขังผัดแรก! "นานา ไรบีนา" เซ่นคดีฉ้อโกง - กู้ยืมประชาชน

โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (4 ธ.ค.) พนักงานสอบสวน ดำเนินการเบิกตัว นางไรบีนา อินทชัย หรือ นานา ไรบีนา นักแสดงชื่อดัง ผู้ต้องหาในคดีความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์ และความผิดตาม พ.ร.ก. การกู้ยืมเงินอันเป็นฉ้อโกงประชาชน ไปขออำนาจศาลฝากขังผัดแรกวันนี้ ตามขั้นตอนของกฎหมาย