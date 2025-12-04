นายกฯ แถลงผลปฏิบัติการ "ถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติ" ยันโยงถึงใครไม่มีละเว้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานงานแถลงข่าวผลปฏิบัติการ ถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติ พร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าเชื่อมโยงไปถึงใคร ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายและการสอบสวนอย่างเคร่งครัด ไม่มีการละเว้น พร้อมรับทราบกรณี นายยิม เลียก ที่ได้รับสัญชาติไทยจากการสมรสกับภรรยาคนไทย และได้สั่งการปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการเพิกถอนสัญชาติตามที่เคยดำเนินการกับรายอื่นก่อนหน้านี้
นายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติการ สะท้อนว่ารัฐบาลไม่เคยมองข้ามการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อาชญากรรมข้ามชาติ และแก๊งสแกมเมอร์ ยืนยันพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยปฏิบัติอย่างเต็มที่ ขอให้ประชาชนมั่นใจ รัฐบาลจะไม่มีวันหยุดปฏิบัติการเพื่อประเทศและความปลอดภัยของประชาชนทุกคน
ด้านสำนักงาน ปปง. รายงานผลปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึด - อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว จำนวน 4 รายคดี ได้แก่ นายเฉิน จื้อ กับพวก นายก๊ก อาน (MR.KOK AN) กับพวก นางสาวแตงไทยฯ กับพวก และนายเอื้ออังกูรฯ กับพวก รวมถึงยึดของกลางกว่า 10,000 ล้านบาท
นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าเชื่อมโยงไปถึงใคร ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายและการสอบสวนอย่างเคร่งครัด ไม่มีการละเว้น พร้อมรับทราบกรณี นายยิม เลียก ที่ได้รับสัญชาติไทยจากการสมรสกับภรรยาคนไทย และได้สั่งการปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการเพิกถอนสัญชาติตามที่เคยดำเนินการกับรายอื่นก่อนหน้านี้
นายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติการ สะท้อนว่ารัฐบาลไม่เคยมองข้ามการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อาชญากรรมข้ามชาติ และแก๊งสแกมเมอร์ ยืนยันพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยปฏิบัติอย่างเต็มที่ ขอให้ประชาชนมั่นใจ รัฐบาลจะไม่มีวันหยุดปฏิบัติการเพื่อประเทศและความปลอดภัยของประชาชนทุกคน
ด้านสำนักงาน ปปง. รายงานผลปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึด - อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว จำนวน 4 รายคดี ได้แก่ นายเฉิน จื้อ กับพวก นายก๊ก อาน (MR.KOK AN) กับพวก นางสาวแตงไทยฯ กับพวก และนายเอื้ออังกูรฯ กับพวก รวมถึงยึดของกลางกว่า 10,000 ล้านบาท