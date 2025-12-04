อุตุฯ เตือนไทยตอนบนอากาศเย็น-หนาว ใต้ฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น ทะเลคลื่นสูง

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า วันนี้ (4 ธ.ค.) ว่า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า โดยมีฝน/ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้งไว้ด้วย เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอื่นๆ ในระยะต่อไป ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก อ่าวไทย และภาคใต้
สำหรับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
ส่วนฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อน
