พรรคเป็นธรรมมีมติปลด "กัณวีร์ สืบแสง" จากเลขาฯ พรรค มีผลทันที

พรรคเป็นธรรม (ปธ.) โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กวันนี้ (3 ธ.ค.) โดยระบุข้อความว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัญหาปากท้องและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ การบริหารประเทศไม่ทันต่อสถานการณ์ และประเทศกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงใกล้การเลือกตั้งที่จะมาถึง การเตรียมความพร้อมและการวางแผนยุทธศาสตร์ ทั้งด้านนโยบายเพื่อพี่น้องประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง
พรรคเป็นธรรม จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างภายในให้มีความพร้อมและเข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งในระดับผู้นำและฝ่ายบริหาร เพื่อให้การตัดสินใจทางการเมืองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เคารพต่อข้อบังคับของพรรค โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถทำงานรับใช้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ทางพรรคฯ แจ้งให้ทราบดังนี้
1.นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ ได้แสดงเจตจำนงลาออกจากตำแหน่ง หัวหน้าพรรคเป็นธรรม” 2.พรรคมีมติให้ปลด นายกัณวีร์ สืบแสง ออกจากตำแหน่ง เลขาธิการพรรคเป็นธรรม มีผลนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป เนื่องจากได้กระทำการอันขัดต่อข้อบังคับพรรค โดยแอบอ้างใช้มติพรรคในการสนับสนุนการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมา โดยมิได้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งที่ข้อบังคับพรรคกำหนดให้ต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริหารพรรคในประเด็นการสนับสนุนบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
