"เวย์ ไทยเทเนี่ยม" ถูกสอบเข้มเอี่ยวปม "นานา" ฉ้อโกงหรือไม่ ตร.ยันตรวจสอบตรงไปตรงมา

จากกรณี นานา ไรบีนา อดีตพิธีกรและดาราสาวชื่อดัง ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) บุกเข้าควบคุมตัวอย่างกะทันหันในเช้าวันนี้ (3 ธ.ค. 68) คาบ้านพักส่วนตัวย่านพระโขนง ตามหมายจับในข้อหาฉ้อโกง และความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และสังคมออนไลน์พุ่งเป้าไปที่ เวย์ ไทยเทเนี่ยม หรือ นายปริญญา อินทชัย สามีแร็ปเปอร์ชื่อดัง ว่าทำไมตอนนานาโดนรวบ ถึงไม่อยู่ข้างๆ นั้น
มีรายงานยืนยันว่า เวย์ ไทยเทเนี่ยม ถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวเพื่อสอบปากคำเช่นกัน โดยตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน และยืนยันว่า จะตรวจสอบในทุกมิติ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีของภรรยาหรือไม่
ทั้งนี้ ตำรวจยืนยันว่า จะตรวจสอบและดำเนินการในทุกมิติอย่างตรงไปตรงมา
