"อนุทิน" ชี้การแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เป็นอำนาจ กกต. พรรคการเมืองต้องรับได้ทุกเงื่อนไข

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ จะส่งผลต่อยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ ว่า เป็นอำนาจ กกต. ที่เป็นคนออกกฎเกณฑ์ พรรคการเมืองต้องปรับตัวเอง ไม่ใช่ กกต. ปรับมาหาเรา เมื่อเป็นพรรคการเมือง ต้องไปเลือกตั้งในทุกเงื่อนไข
ส่วนจะได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรนั้น มองว่า ไปสร้างนโยบายที่โดนใจประชาชนดีกว่ามานั่งคิดว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบใคร สิ่งสำคัญที่สุดคือนโยบายและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าเมื่อเลือกเราแล้วทำงานให้เขาได้ และเราต้องทำนโยบายที่คิดว่าดีที่สุด เพื่อเสนอประชาชน ส่วนคนตัดสินคือประชาชน เราไปตัดสินตัวเองไม่ได้
