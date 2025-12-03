xs
xsm
sm
md
lg

กกร.เผยเศรษฐกิจไทยปี 69 มีแนวโน้มขยายตัวในกรอบ 1.6-2.0%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยในฐานะเป็นประธานการแถลงข่าว คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ว่า เศรษฐกิจโลกปี 2569 มีทิศทางชะลอตัวลง โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่อยู่ในภาวะ over supply ปัจจัยหลักจากอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอ ส่งผลให้จีนต้องปรับกลยุทธ์หันมาพึ่งพาภาคการส่งออกมากขึ้นเพื่อประคองเศรษฐกิจ เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ซึ่งจะส่งผลสืบเนื่องให้ธุรกิจไทยต้องเผชิญการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยในปี 2569 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงมาอยู่ที่ 1.6 ถึง 2.0 เปอร์เซ็นต์ โดยมาตรการภาษีของสหรัฐฯ ยังไม่แน่นอน การแข่งขันจากสินค้านำเข้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งกระทบภาคการผลิต การจ้างงาน และกำลังซื้อในประเทศ โดยกรอบประมาณการเศรษฐกิจปี 2568-2569 ของ กกร. ธันวาคม 2568 GDP อยู่ที่ 2.0 เปอร์เซ็นต์ ด้านการส่งออก 10.0 เปอร์เซ็นต์ และ เงินเฟ้อ 0.0 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ ปี 2569 จากการประมาณการ ณ ธ.ค. 68 GDP อยู่ที่ 1.6 เปอร์เซ็นต์ ถึง 2.0 เปอร์เซ็นต์ การส่งออก -1.5 เปอร์เซ็นต์ ถึง -0.5 เปอร์เซ็นต์ และเงินเฟ้อ 0.2 - 0.7 เปอร์เซ็นต์

ดังนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ปัญหาระยะสั้น โดยเฉพาะการฟื้นฟูจากอุทกภัย ควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจผ่าน Reinvent Thailand เพื่อยกระดับศักยภาพของธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่งตลอด Supply Chain ด้วยหลักคิด “พี่ช่วยน้อง” รวมถึงส่งเสริมการใช้ Local content และสินค้า Made in Thailand ผ่านกลไกต่างๆ อาทิ มาตรการภาษีการสนับสนุนเงินทุน และการให้แต้มต่อผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนของรัฐบาลที่ล่าสุด ครม.มีมติเห็นชอบออกมาตรการ “Quick Big Win” เพื่อ SMEs ไทย